«Біла пантера» Саладуха завершила кар’єру і передала естафету молоді (фото)

Легкоатлетка започаткувала турнір, який має розкривати таланти

Уславлена українська легкоатлетка Ольга Саладуха завершила кар’єру. Чемпіонка світу, єдина з наших співвітчизниць, яка тричі перемагала на чемпіонатах Європи, вона сьогодні отримала диплом «Книги рекордів України», яку їй вручив спортивний журналіст Валентин Щербачов.

Він згадав перший старт бронзової призерки Олімпіади перший старт у Бангкоку і вибив сльозу в її тренера Анатолія Бойко, з яким вона пліч-о-пліч йшла 28 змагальних років.

«Сьогодні неймовірний день. Змагання на «Кубок Білої пантери» та моє прощання з професійним спортом відбулися. Стільки емоцій та вражень за такий короткий час давно не відчувала. На рівні відчуттів це можна порівняти хіба що із чемпіонатом світу чи Олімпіадою», – сказала Ольга.

На запитання «Главкому» чи все вона встигла в спортивному житті Ольга відповіла, що ні про що не жалкує.

«Бронзова олімпійська медаль – це велике досягнення. Все, що я могла, зробила. Ніколи не було соромно перед собою, що десь недопрацювала і могла виступити краще. Тепер в житті наступає новий етап. «Кубок Білої пантери» – це наша надія в легкій атлетиці. Вони мають реалізувати свої таланти і прославляти країну. Ми ще не раз зустрінемося на на спортивних аренах. Я завжди для них відкрита», – розповіла легкоатлетка.

Також Ольга розповіла про плани.

«Я і далі працюватиму над розвитком нашого спорту. Треба будували інфраструктуру, захищали соціальні права спортсменів, заохочувати тренерів і молодь».

Ольга Саладуха є кавалером ордена «Княгині Ольги», бронзова призерка Олімпіади в Лондоні в потрійному стрибку, здобула «золото», «срібло» і «бронзу» на чемпіонатах світу, тричі перемагала на чемпіонатах Європи на відкритих аренах, ще раз – у приміщенні.