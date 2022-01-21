Став відомий склад збірної України з біатлону на Олімпіаду
Останнє місце в національній команді зайняла Ірина Петренко
Збірна України з біатлону нарешті завершила комплектування команди, яка візьме участь в зимовій Олімпіаді в Пекіні. Останнє вакантне місце зайняла Ірина Петренко. Отже, склад нашої команди має такий вигляд:
Чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Артем Тищенко.
Жінки – Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Дар’я Блашко, Валентина Семеренко, Ірина Петренко.
Розклад біатлонних гонок на Олімпіаді
5 лютого (субота). 11:00. Змішана естафета
7 лютого (понеділок). 11:00. Індивідуальна гонка 15 км. Жінки
8 лютого (вівторок). 10:30. Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки
11 лютого (п'ятниця). 11:00. Спринт 7,5 км. Жінки
12 лютого (субота). 11:00. Спринт 7,5 км. Чоловіки
13 лютого (неділя). 11:00. Гонка переслідування 10 км. Жінки
12:45. Гонка переслідування 12,5 км. Чоловіки
15 лютого (вівторок). 11:00. Естафета 4х7,5 км. Чоловіки
16 лютого (середа). 09:45. Естафета 4х6 км. Жінки
18 лютого (п'ятниця). 11:00. Мас-старт 15 км. Чоловіки
19 лютого (субота). 11:00. Мас-старт 12,5 км. Жінки
Раніше стало відомо, в яких видах програми візьмуть участь українці на Олімпіаді.
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