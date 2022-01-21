Зібрав «Великий шлем». Бьо-старший виграв перший «Кришталевий глобус» сезону

Норвезький біатлоніст став переможцем в індивідуальних гонках, хоча жодного разу не переміг

В Кубку світу з біатлону визначився володар «Малого кришталевого глобусу». Його розіграли в індивідуальних гонках, яких на етапах було лише дві. Буде ще й третя на Олімпіаді в Пекіні, проте вона не йде в загальний залік.

Володарем першого розіграного «Кришталевого глобусу» став норвежець Тар’єй Бьо. Він двічі посів друге місце в гонках, тоді як переможці в них, Штурла Легрейд в Естерсунді і Антон Бабіков в Антхольці, виступали не так стабільно.

Таким чином, Тар’єй Бьо зібрав так званий «Великий шлем» у біатлоні. Раніше він вигравав «Великий кришталевий глобус» (2011 рік), а також «малі» – в спринті (2011), гонці переслідування (2011) та масстарті (2021).

Тарьєй Бьо став четвертим біатлоністом в історії, якому підкорилося таке досягнення. Крім нього, це вдавалося французам Рафаелю Пуаре та Мартену Фуркаду, а також його молодшому брату Йоганнесу Бьо.

Тар’єй Бьо – 2-разовий призер Олімпійських ігор у складі збірної Норвегії в естафетних гонках. А також 11-разовий чемпіон світу (двічі – в особистих змаганнях).

Раніше з'явилися подробиці церемонії відкриття Олімпіади в Пекіні.