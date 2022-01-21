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    Зібрав «Великий шлем». Бьо-старший виграв перший «Кришталевий глобус» сезону

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    Тар'єй Бьо став четвертим в історії володарем&nbsp;&laquo;Великого шлема&raquo; - Зібрав «Великий шлем». Бьо-старший виграв перший «Кришталевий глобус» сезону
    Тар'єй Бьо став четвертим в історії володарем «Великого шлема»
    фото з відкритих джерел

    Норвезький біатлоніст став переможцем в індивідуальних гонках, хоча жодного разу не переміг

    В Кубку світу з біатлону визначився володар «Малого кришталевого глобусу». Його розіграли в індивідуальних гонках, яких на етапах було лише дві. Буде ще й третя на Олімпіаді в Пекіні, проте вона не йде в загальний залік.

    Володарем першого розіграного «Кришталевого глобусу» став норвежець Тар’єй Бьо. Він двічі посів друге місце в гонках, тоді як переможці в них, Штурла Легрейд в Естерсунді і Антон Бабіков в Антхольці, виступали не так стабільно.

    Таким чином, Тар’єй Бьо зібрав так званий «Великий шлем» у біатлоні. Раніше він вигравав «Великий кришталевий глобус» (2011 рік), а також «малі» – в спринті (2011), гонці переслідування (2011) та масстарті (2021).

    Тарьєй Бьо став четвертим біатлоністом в історії, якому підкорилося таке досягнення. Крім нього, це вдавалося французам Рафаелю Пуаре та Мартену Фуркаду, а також його молодшому брату Йоганнесу Бьо.

    Тар’єй Бьо – 2-разовий призер Олімпійських ігор у складі збірної Норвегії в естафетних гонках. А також 11-разовий чемпіон світу (двічі – в особистих змаганнях).

    Раніше з'явилися подробиці церемонії відкриття Олімпіади в Пекіні.

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    Теги: Олімпіада біатлон Кубок світу Тар'єй Бьо
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    Зібрав «Великий шлем». Бьо-старший виграв перший «Кришталевий глобус» сезону