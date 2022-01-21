З’явилися подробиці церемонії відкриття Олімпіади в Пекіні

Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого

Режисером вистави став Чжан Імоу, який керував аналогічною подією 2008 року

Організатору Олімпіади в Пекіні готують сюрприз на церемонії відкриття. Оригінальним способом відбудеться запалення вогню. Про це повідомив виконавчий директор олімпійської мовної служби Янніс Екзархос.

Автором сценарію церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 став режисер Чжан Імоу, який був автором аналогічної події в Пекіні 2008 року на тому ж столичному стадіоні «Пташине гніздо». Тоді церемонія стала однією з найбільш вражаючих в історії Олімпіад.

«Я не маю права розкривати деталі церемонії відкриття, щоб не псувати враження глядачам. Але можу сміливо заявити, що це шоу настільки ж вражає, як і «Пташине гніздо» 14 років тому, що відбулося на стадіоні», – сказав Екзархос.

«Запалення чаші з олімпійським вогнем – кульмінація всієї дії – буде вироблено найбільш нестандартним способом за останнє століття. Крім того, велика увага у сценарії приділена темам захисту екології та зниженню рівня викидів вуглекислого газу в атмосферу», – вважає Чжан Імоу.

Церемонія відкриття XXIV Олімпійських зимових ігор у Пекіні розпочнеться 4 лютого о 14:00 за київським часом (о 23:00 за китайським).