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    Ще двоє білоруських спортсменів відмовилися повертатися на батьківщину

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    Білоруська спортсменка Яна Максимова з чоловіком&nbsp;Андрієм Кравченком - Ще двоє білоруських спортсменів відмовилися повертатися на батьківщину
    Білоруська спортсменка Яна Максимова з чоловіком Андрієм Кравченком
    Фото з відкритих джерел

    «У Білорусі можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя», заявила спортсменка Максимова

    Білоруська спортсменка Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві та її чоловік легкоатлет Андрій Кравченко заявили, що не повернуться на батьківщину після ситуації з Крістіною Тимановською на Олімпійських іграх в Токіо.

    У себе в Instagram Максимова написала, що разом з сім'єю залишиться у Німеччині, де вони зараз перебувають.

    «Довго думаючи і розмірковуючи, ми прийняли рішення не повертатися в Білорусь. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя … Тут (в Німеччині – ред.) є можливість дихати на повні груди і бути одним з тих, хто бореться за свободу своїх людей, друзів, рідних і близьких. Ми обов’язково переможемо», – написала спортсменка.

    Вона сподівається на продовження своєї спортивної кар'єри і на те, що у неї буде можливість тренуватися і виступати, готуватися до наступних Олімпійських ігор.

    Раніше цього тижня стало відомо, що білоруська легкоатлетка Крістіна Тимановська, яку відсторонили від Олімпіади, подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

    Також легкоатлетка Крістіна Тимановська, яку керівники білоруської делегації намагалися передчасно відправити з Олімпіади додому розповіла, з чого виник конфлікт.

    Крістіна Тимановська мала виступити на Олімпійських іграх на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунка несподівано була включена до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, бо не спеціалізується на цій дистанції. В результаті її спробували депортувати на батьківщину, відкликавши заявку на участь в Іграх. НОК Білорусі пояснив своє рішення «емоційно-психологічним станом» легкоатлетки.

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    Теги: Білорусь легкоатлет Німеччина Андрій Кравченко Яна Максимова
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    Ще двоє білоруських спортсменів відмовилися повертатися на батьківщину