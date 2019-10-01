Срібна призерка чемпіонату світу-2019 Магучих: Коли я стрибнула 2,04, то зрозуміла, що це круто



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Ярослава Магучих не приховувала емоцій Скрін-шот

Перший коментар 18-річної українки в статусі віце-чемпіонки світу

Срібна призерка чемпіонату світу-2019 в стрибках у висоту Ярослава Магучих пояснила, як їй вдалося двічі поспіль побити молодіжний світовий рекорд і чому вона зупинилася на висоті 2,04 м та не продовжила боротьби за золото.

Виходячи сюди, я розуміла, що тут інший рівень змагань, - каже атлетка в коментарі прес-службі ФЛАУ. - Мені дуже сподобалося виступати. Дякую своїй тренерці Тетяні Степановій за те, що вона мене підтримувала.

Тренерка сказала, що хотіла зупинити вас після висоти 2,02. Але ви пішли далі…

Взявши 2,02 м з першої спроби, я вирішила стрибати далі. Чому ні? Хотіла спробувати, спробувала і взяла.

На попередніх змаганнях ви зупинялися, хоча великий запас був помітний. Сьогодні, сидячи на трибунах, ми говорили: «Якщо Ярослава стрибатиме далі, то, може, світовий рекорд впаде». Перед спробою на 2,04 були впевнені, що візьмете висоту?

У мене й до того впевненості було не дуже багато, коли брала 2,02 з другої спроби, хоча хотіла з першої, щоб поберегти сили. Але коли я стрибнула 2,04, то зрозуміла, що це круто. Точніше, 2,02 теж було круто, але захотілося ще більше. Тепер, коли мені все вдалося, ще не можу повірити, що це реальність.

Чотири спортсменки подолали висоту два метри. Очікували, що рівень конкуренції буде аж настільки високим?

Напевно, так, бо це дорослий чемпіонат світу. Я готувалася до цього і розуміла, що буде складно. Зараз відчуваю велике задоволення. Я, мабуть, перемогла саму себе. Два особистих рекорди – це прекрасно!

Тепер у вас почнеться інше життя, чимала увага з боку ЗМІ. Готові до цього?

Мабуть, так, у мене є тиждень відпочинку, а після того їдемо на тренувальний збір у Чорноморськ на Одещині.

Нагадаємо, що Магучих показала з росіянкою Марією Ласіцкене однаковий результат 2,04 м, але програла за кількістю спроб.

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