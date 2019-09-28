До сліз: українську атлетку засмутила невдача на чемпіонаті світу



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Доха виявилася для Марини Килипко нещасливою Instagram Марини Килипко

Марина Килипко розраховувала на вихід у фінал

Третя спроба українки Марини Килипко на 4,50 метрів у секторі для стрибків з жердиною на чемпіонаті світу в Досі (Катар) подарувала надію на те, що 4,55, як і кваліфікаційні 4,60 їй обов’язково підкоряться. І це була б чи не найкраща нагорода для спортсменки після такого складного для неї року. Проте реальність виявилося інакшою. На жаль, 4,55 у Досі українці не підкорилися і Марина не пробилася у фінал. Відразу після виступу проаналізувати і знайти причину цієї невдачі було складно.

Не можу поки що сказати, чого саме мені забракло на 4,55 метрів. Ще не проаналізувала всього і сама не можу зрозуміти, що було не так, - зі сльозами на очах говорить Марина Килипко.

Марино, цей сезон для вас був дуже складним. Досить багато довелося пропустити через травму. Коли ви почали повноцінно тренуватися і виступати?

Якщо всі почали сезон у травні, то я почала стрибати наприкінці червня. Проходила курс лікування, мені стало краще, я почала їздити на змагання. Не скажу, що показувала мегарезультати чи були мегавідчуття, але розуміла, що можу стрибати і показувати досить непогані метри. У Досі хотілося потрапити у фінал. Кваліфікаційні 4,60 метрів – це можливо, і я сама відчуваю це.

Тут були хороші умови. До цього на всіх змаганнях стрибала в поганих. Вони, звісно, для всіх були однакові, але то вітер, то холодно, то ще щось. А тут все було добре. Ті жердини, які я ще не брала цього сезону, тут змогла взяти, з ними змогла стрибати, але навіть вони для мене були м’якими сьогодні. Жорсткіші у мене були, я ще не стрибала на них цього сезону...

Джерело: Федерація легкої атлетики України