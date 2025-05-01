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Стали відомі півфіналісти чемпіонату світу зі снукеру: хто продовжить змагатися за титул

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Стали відомі півфіналісти чемпіонату світу зі снукеру: хто продовжить змагатися за титул
Ронні О'Салліван 14-й раз в кар'єрі вийшов до півфіналу чемпіонату світу зі снукеру

Поєдинки 1/2 фіналу розпочнуться вже сьогодні, 1 травня

На чемпіонаті світу зі снукеру завершилися партії 1/4 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

Боротьбу за трофей продовжують головні фаворити змагань – англійці Джадд Трамп та Ронні О'Салліван. Саме Трамп, на думку букмекерів, є головним претендентом на перемогу у турнірі.

Варто зазначити, що Ронні О'Салліван 14-й раз в кар'єрі вийшов до півфіналу чемпіонату світу зі снукеру.

Снукер. Чемпіонат світу 2025 року. Результати 1/4 фіналу

  • Чжао Сіньтун – Кріс Вейкелін 13:5
  • Ронні О’Салліван – Сі Цзяхуей 13:9
  • Джон Гіггінс  – Марк Вільямс 12:13
  • Лука Бресель – Джадд Трамп 8:13

Поєдинки 1/2 фіналу розпочнуться вже сьогодні, 1 травня.

1/2 фіналу чемпіонату світу зі снукеру

  • Чжао Сіньтун – Ронні О’Салліван
  • Марк Вільямс – Джадд Трамп

Нагадаємо, легендарний О'Салліван стверджував, що міг пропустити чемпіонат світу зі снукеру.

49-річного О'Саллівана експерти та вболівальники називають найкращим гравцем в історії снукеру. 

О'Салліван – семиразовий чемпіон світу зі снукеру, восьмиразовий чемпіон турнірів Мастерс, восьмиразовий чемпіон Великобританії, десятикратний чемпіон Прем'єр-Ліги та переможець низки інших турнірів. Володар низки рекордів у снукері: за загальною кількістю виграних рейтингових турнірів, за кількістю максимальних брейків, сенчурі-брейків, сумою виграних призових у кар'єрі, загальною кількістю виграних турнірів Потрійної корони та інших.

У 2015 році за заслуги в професійній діяльності нагороджений офіцерським ступенем Ордену Британської імперії (OBE). Перший гравець в історії снукера, який заробив послідовно 9, 10, 11, 12, 13 і 14 млн фунтів стерлінгів призовими і зробив понад 1200 сенчурі-брейків за кар'єру.

Теги: чемпіонат світу снукер

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