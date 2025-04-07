Відбір на чемпіонат світу: лідерка збірної України з гандболу розповіла про стан команди

Перший поєдинок проти Чехії українки проведуть на виїзді у четвер, 10 квітня

Гравчиня жіночої збірної України Тамара Смбатян у інтерв'ю для Суспільне Спорт прокоментувала хід підготовки до протистояння плейоф відбору на чемпіонат світу проти Чехії. Про це повідомляє «Главком».

Україна у другому етапі європейської кваліфікації на чемпіонат світу потрапила на збірну Чехії. У ході підготовки «синьо-жовті» провели два товариські поєдинки проти бронзових призерок Євро, збірної Угорщини, які завершилися двома поразками – 26:39 і 16:35.

Вже у квітні жіноча збірна України залишилася без головного тренера: посаду залишив Борис Чижов. Замість нього з командою працюватимуть Андрій Мельник та Богдан Панченко – наразі у федерації не визначилися з виконувачем обов'язків головного тренера. Також зміни на тренерській лавці відбулися й у чешок: замість Бента Даль у лютому збірну очолив тандем Томаша Главати й Даніеля Чурди.

Напередодні поєдинків плейоф відбору на чемпіонат світу лідерка збірної України Тамара Смбатян оцінила дві поразки у товариських матчах проти Угорщини, підсилення у складі, зокрема повернення до збірної Юлії Андрійчук, яка потрапила до складу вперше від ЧС-2023, а також оцінила стан майбутніх суперниць.

Про результат у контрольних поєдинках проти збірної Угорщини

«Звичайно, це тисне психологічно. Контрольні матчі були досить важкі, обрали таких серйозних суперниць. Гадаю, що нам потрібно більше зіграності, проводити більше часу разом, бо постійно змінювалися склади команд. Зараз, гадаю, ми більш-менш визначилися. Нам просто потрібно більше часу проводити одна з одною».

Про гру проти бронзових призерок Євро-2024 Угорщини

«Перший поєдинок був закритий, і в першому таймі у нас виходило все, що ми награвали на тренуваннях. А в другому таймі десь трішки підсіли, і вже у другому контрольному матчі було набагато важче грати проти них, бо вони знали, які в нас комбінації, куди ми атакуємо. Також їхній тренер, українець швиденько перекладав дівчатам у захисті, хто буде атакувати. Тому було досить складно. Але, в принципі, я рада, що зіграли ці два матчі проти досить сильної збірної. Нам є куди рости та до чогось тягнутися. Вважаю, що з кожною грою робимо крок уперед».

Про повернення до складу Юлії Андрійчук та найкращої бомбардирки «Галичанки» Мілани Шукаль

«Юлія Андрійчук – дуже хороше підсилення для нашої збірної: може зіграти як центральна захисниця, лівою напівсередньою. Це гравчиня, яка кидає здалеку, обігрує, в якої дуже гарна зв'язка з лінією.

Мілана Шукаль була з нами під час контрольних матчів проти Угорщини, дуже добре зіграла, перебуває у гарній формі. Дуже шкода, що її не було на чемпіонаті Європи – наш результат був би іншим. Вважаю, що ми у повному складі і маємо два-три дні, щоб зігратися, згадати та відчути одна одну».

Про гру збірної Чехії

«Вони досить добре грають у захисті, досить жорсткі та люблять фолити в обороні, щоби м'яч не йшов далі. Також, якщо йде кидок, вони вибігають завчасно на швидкий перехід, тож нам треба бути уважними. У нападі – знаємо всі комбінації, які вони робитимуть, після чемпіонату Європи. Не думаю, що за два місяці вони багато чого змінили. Так, звісно, у них змінився головний тренер, але база, думаю, лишиться. Основних гравчинь теж розбираємо, які в них слабкі та сильні сторони. Шукатимемо протидії на їхні дії».

Склад збірної України на матчі проти Чехії

Воротарки: Юдіт Балог («Вашаш», Угорщина), Єлизавета Воронько («Спартак-ШВСМ»), Марина Шалімова («Сокол», Чехія)

Центральні: Любов Росоха («Гайдунанаш», Угорщина), Тамара Смбатян («Альба Фехервар», Угорщина), Софія Безрукова («Кинжварт», Чехія)

Півсередні: Каріна Соскида, Ірина Компанієць (обидві – «Ювента», Словаччина), Євгенія Когуч («МТС Зори», Польща), Валерія Нестеренко («Карпати»), Юлія Андрійчук («Тиргу Жіу», Румунія)

Ліві крайні: Ольга Макаренко, Катерина Кочан (обидві – «Спартак-ШВСМ»), Надія Пойманова («Карпати»)

Праві крайні: Олександра Фурманець («Кошалін», Польща), Мілана Шукаль («Галичанка»)

Лінійні: Ірина Прокоп'як («Галичанка»), Каріна Колодюк («Карпати»), Лілія Горільська («Будаєрш», Угорщина)

Перший поєдинок проти Чехії українки проведуть на виїзді у четвер, 10 квітня, після чого у неділю, 13 квітня, зіграють у номінально домашньому поєдинку в литовській Йонаві.

Розклад матчів України у плей-оф кваліфікації на жіночий ЧС-2025

Четвер, 10 квітня. 18:15. Чехія – Україна

Неділя, 13 квітня. 18:00. Україна – Чехія

Для України жіночий чемпіонат світу-2025 може стати другим поспіль: команда грала на першості 2023-го після 14-річної перерви та дійшла основного раунду.

Україна востаннє грала проти Чехії у грудні 2023 року – в основному раунді чемпіонату світу поступилася з рахунком 23:30.

Чемпіонат світу проходитиме з 27 листопада по 14 грудня в Німеччині та Нідерландах. Звання чинних чемпіонок відстоюватиме збірна Франції.