Отримає 100 тисяч фунтів. Трампу підкорилося унікальне досягнення

Трамп на чемпіонаті світу зробив соте сенчурі (серія у мінімум 100 очок за один підхід) у межах одного сезону

Англійський снукерист Джадд Трамп став автором сотого сенчурі (серія у 100 очок і більше за один підхід) у межах одного сезону. За це досягнення він отримає бонус у розмірі 100 тисяч фунтів стерлінгів від World Snooker Tour. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба WST

Ювілейний сенчурі Трамп оформив у матчі другого кола чемпіонату світу зі снукеру проти Шона Мерфі. Наразі Джадд лідирує у поєдинку – 10:6

Це вже другий випадок у кар'єрі 35-річного спортсмена, коли йому вдається зробити 100 сенчурі за сезон – вперше таке сталося у сезоні 2020 році. Трамп виступає на професійному рівні з 2005 року.

Варто зазначити, що такого результату, окрім Джадда, досяг тільки австралієць Ніл Робертсон у сезоні 2014 році.

Загалом ж, у сезоні 2024/25 Джадд Трамп уже заробив майже 1,4 мільйона фунтів.

На чемпіонаті світу зі снукеру завершилися партії 1/16 фіналу.

Чинний чемпіон світу англієць Кайрен Вілсон поступився китайцеві Лей Пейфаню. Продовжує боротьбу за титул інший англієць – семиразовий чемпіон світу Ронні О'Салліван.

Снукер. Чемпіонат світу 2025 року. Результати 1/16 фіналу

Кайрен Вілсон (Англія) – Лей Пейфань (Китай) – 9:10;

Ніл Робертсон (Австралія) – Кріс Вейклін (Англія) – 8:10;

Баррі Хокінс (Англія) – Хосейн Вафаей (Іран) – 9:10;

Марк Вільямс (Уельс) – У Іцзе (Китай) – 10:8;

Сяо Годун (Китай) – Метью Селт (Англія) – 10:4;

Марк Селбі (Англія) – Бен Вулластон (Англія) – 8:10;

Люка Бресель (Бельгія) – Райан Дей (Уельс) – 10:7;

Джадд Трамп (Англія) – Чжоу Юелун (Китай) – 10:4;

Ронні О'Салліван (Англія) – Алі Картер (Англія) – 10:4;

Шон Мерфі (Англія) – Деніел Уеллс (Уельс) – 10:4;

Чжан Аньда (Китай) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 7:10;

Сі Цзяхуей (Китай) – Девід Гілберт (Англія) – 10:6;

Дін Цзюньхуей (Китай) – Зак Суреті (Англія) – 10:7;

Джон Хіггінс (Шотландія) – Джо О'Коннор (Англія) – 10:7;

Марк Аллен (Північна Ірландія) – Фань Чжен'ї (Китай) – 10:6;

Джек Джонс (Уельс) – Чжао Сіньтун (Китай) – 4:10.

1/8 фіналу чемпіонату світу зі снукеру