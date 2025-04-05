Легендарний О'Салліван може пропустити чемпіонат світу зі снукеру

49-річного О'Саллівана експерти та вболівальники називають найкращим гравцем в історії снукеру

Семиразовий чемпіон світу зі снукеру англієць Ронні О'Салліван прокоментував свою можливу участь у чемпіонаті світу зі снукеру. Про це повідомляє Главком з посиланням на dailyrecord.co.uk.

«Поки що не знаю. Я ще не ухвалив рішення, ймовірно, ухвалю рішення, можливо, 17 або 18 квітня. Я не знаю, коли в мене перша гра, тому постараюся залишити собі якнайбільше часу. Я б дуже хотів поїхати туди і зіграти, я б дуже хотів мати впевненість у тому, щоб дістати свій кий і піти грати в снукер. Мені просто потрібно дати собі якнайбільше часу, щоб зрозуміти, в якому я стані, і зрозуміти, чи я зможу це зробити», – наводить слова О'Саллівана

У цьому сезоні Ронні О'Салліван вже відмовлявся від участі у кількох турнірах через проблеми зі здоров'ям.

49-річного О'Саллівана експерти та вболівальники називають найкращим гравцем в історії снукеру.

О'Салліван – семиразовий чемпіон світу зі снукеру, восьмиразовий чемпіон турнірів Мастерс, восьмиразовий чемпіон Великобританії, десятикратний чемпіон Прем'єр-Ліги та переможець низки інших турнірів. Володар низки рекордів у снукері: за загальною кількістю виграних рейтингових турнірів, за кількістю максимальних брейків, сенчурі-брейків, сумою виграних призових у кар'єрі, загальною кількістю виграних турнірів Потрійної корони та інших.

У 2015 році за заслуги в професійній діяльності нагороджений офіцерським ступенем Ордену Британської імперії (OBE). Перший гравець в історії снукера, який заробив послідовно 9, 10, 11, 12, 13 і 14 млн фунтів стерлінгів призовими і зробив понад 1200 сенчурі-брейків за кар'єру.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив, що США та Великобританія отримають право проведення чемпіонатів світу з футболу серед жінок у 2031 та 2035 роках відповідно.

У четвер, 3 квітня, на Конгресі УЄФА в Белграді Інфантіно заявив, що заявки від США та Великобританії виявилися єдиними, оформленими вчасно. Таким чином, вибори країн-господарок відбудуться на безальтернативній основі.