Стали відомі суми призових для українців за медалі Олімпіади: скільки виплатять призерам

У порівнянні з попередньою Олімпіадою призові для українців за золоту медаль залишаться незмінними у доларовому еквіваленті – 125 тисяч

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт назвав суми призових, які українські спортсмени можуть отримати за виграні медалі на Олімпійських іграх 2024 року. Про це функціонер сказав в інтерв'ю Радіо Культура.

Наразі на Ігри-2024 у Парижі Україна здобула 84 ліцензії у 14 видах спорту. Найбільше спортсменів «синьо-жовті» делегують у футболі (18) та гімнастиці (13).

У порівнянні з попередньою Олімпіадою у Токіо призові для українців за золоту медаль залишаться незмінними у доларовому еквіваленті – 125 тисяч. Водночас виплати за «срібло» та «бронзу» виростуть – з 80 тисяч до 100 тисяч доларів та з 55 тисяч до 80 тисяч доларів відповідно.

«Преміальні кошти в бюджеті закладені. 125 тисяч доларів за перше місце, за золоту медаль. А за срібну і бронзову – 100 тисяч і 80 тисяч доларів. Плюс стипендії спортсмени отримують. Тобто мотивація дуже потужна. Але, я впевнений, зараз мало хто думає про гроші. Зараз усі думають, щоб прославити нашу державу», – сказав Гутцайт.

З урахуванням зміни курсу гривні до долара з 2021 року, призові за золоту медаль для українців збільшились з 3.3 млн грн до 4.9 млн.

Призові кошти для українських спортсменів за медалі на Олімпіаді-2024

«золото» – 125 тисяч доларів (4.9 млн грн)

«срібло» – 100 тисяч доларів (3.9 млн грн)

«бронза» – 80 тисяч доларів (3.1 млн грн)

На Олімпіаді-2020 Україна виграла 19 медалей, зокрема одну золоту. За виступи у Токіо українські атлети здобули призові в розмірі 1.84 мільйона доларів, найбільшу суму виграли дворазові призери Михайло Романчук (плавання) та Людмила Лузан (веслування) – за «срібло» та «бронзу» вони заробили по 135 тисяч доларів. Автор єдиної золотої нагороди Ігор у Токіо, борець Жан Беленюк, отримав 125 тисяч доларів.