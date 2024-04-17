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Стали відомі суми призових для українців за медалі Олімпіади: скільки виплатять призерам

Христина Жиренко
glavcom.ua
Стали відомі суми призових для українців за медалі Олімпіади: скільки виплатять призерам
Автор єдиної золотої нагороди Ігор у Токіо, борець Жан Беленюк, отримав 125 тисяч доларів
Фото: AP Photos

У порівнянні з попередньою Олімпіадою призові для українців за золоту медаль залишаться незмінними у доларовому еквіваленті – 125 тисяч

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт назвав суми призових, які українські спортсмени можуть отримати за виграні медалі на Олімпійських іграх 2024 року. Про це функціонер сказав в інтерв'ю Радіо Культура.

Наразі на Ігри-2024 у Парижі Україна здобула 84 ліцензії у 14 видах спорту. Найбільше спортсменів «синьо-жовті» делегують у футболі (18) та гімнастиці (13).

У порівнянні з попередньою Олімпіадою у Токіо призові для українців за золоту медаль залишаться незмінними у доларовому еквіваленті – 125 тисяч. Водночас виплати за «срібло» та «бронзу» виростуть – з 80 тисяч до 100 тисяч доларів та з 55 тисяч до 80 тисяч доларів відповідно.

«Преміальні кошти в бюджеті закладені. 125 тисяч доларів за перше місце, за золоту медаль. А за срібну і бронзову – 100 тисяч і 80 тисяч доларів. Плюс стипендії спортсмени отримують. Тобто мотивація дуже потужна. Але, я впевнений, зараз мало хто думає про гроші. Зараз усі думають, щоб прославити нашу державу», – сказав Гутцайт.

З урахуванням зміни курсу гривні до долара з 2021 року, призові за золоту медаль для українців збільшились з 3.3 млн грн до 4.9 млн.

Призові кошти для українських спортсменів за медалі на Олімпіаді-2024

  • «золото» – 125 тисяч доларів (4.9 млн грн)
  • «срібло» – 100 тисяч доларів (3.9 млн грн)
  • «бронза» – 80 тисяч доларів (3.1 млн грн)

На Олімпіаді-2020 Україна виграла 19 медалей, зокрема одну золоту. За виступи у Токіо українські атлети здобули призові в розмірі 1.84 мільйона доларів, найбільшу суму виграли дворазові призери Михайло Романчук (плавання) та Людмила Лузан (веслування) – за «срібло» та «бронзу» вони заробили по 135 тисяч доларів. Автор єдиної золотої нагороди Ігор у Токіо, борець Жан Беленюк, отримав 125 тисяч доларів.

Джерело
Теги: Людмила Лузан Жан Беленюк Михайло Романчук Вадим Гутцайт медалі Олімпіада олімпійські ігри

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