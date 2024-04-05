Україна завоювала ліцензію на Олімпіаду-2024 у греко-римській боротьбі

Українець Парвіз Насібов здолав представника Угорщини Крістіана Ванцзу з рахунком 5:4

Срібний призер Олімпійських ігор-2020 Парвіз Насібов здобув ліцензію на Олімпіаду-2024.

У півфіналі кваліфікаційного турніру в Баку українець у ваговій категорії до 67 кг здолав представника Угорщини Крістіана Ванцзу з рахунком 5:4.

У фіналі Парвіз зустрінеться з французом Мамадассою Силлою. Зокрема, Олімпіада стане для Насібова другою в карʼєрі.

Для української чоловічої збірної з греко-римської боротьби ця ліцензія стала вже другою. Першу торік на чемпіонаті світу здобув Жан Беленюк у вазі до 87 кг.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту України разом з Національним олімпійським комітетом України та Асоціація спортивної боротьби України звернулися до МОК та Міжнародній федерації з боротьби, щодо російських спортсменів, які підтримують війну в Україні та були допущені до кваліфікаційних відборів на Олімпійські ігри у нейтральному статусі.

Йдеться про Анвара Аллахіарова, Сергія Семенова, Артура Найфонова, Надію Соколову, Наталію Малишеву, Аліну Касабієву, Ольгу Хорошавцеву, Абдулрашида Садулаєва, Руслана Бічуріна, Мілада Алірзаєва, Кирила Маскевича.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет не допустив російського дворазового олімпійського чемпіона Абдулрашида Садулаєва до ліцензійного турніру в Баку, на якому мали бути розіграні ліцензії на Олімпіаду.