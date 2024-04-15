Головна Країна Політика
search button user button menu button

Перемир'я від Макрона. Дипломат пояснив, у чому небезпека

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Перемир'я від Макрона. Дипломат пояснив, у чому небезпека
Макрон пропонує світове перемир’я на період Олімпійських ігор
фото з відкритих джерел

Валерій Чалий: «Російські агресори довели, що вони не дотримуються жодного перемир’я, включно з олімпійськими, а навпаки – використовують Олімпіади для підступних  атакуючих дій»

Заклики президент Франції Еммануеля Макрона забезпечити перемир’я на період  Олімпійських ігор не матимуть жодного значення для російського агресора. Про це заявив український дипломат, експосол України у США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий.

Дипломат нагадав, що документи ООН стосовно так званого перемир’я приймаються постійно перед черговими Олімпійськими іграми. Але, як показує практика, такі рішення жодним чином не впливають на наміри агресора. Як приклад, Чалий пригадав початок повномасштабного вторгнення РФ  24 лютого 2022 року і документ, який Генасамблеї  ООН видала напередодні зимових Олімпійських ігор з проханням дотримуватися перемир’я.

«Наприклад, у ст.1 документу Генасамблеї  ООН від 29.10.2013 містився заклик державам – членам ООН «дотримуватися олімпійського перемир’я окремо та колективно, в рамках Статуту ООН, протягом періоду з сьомого дня до початку XXII зимових Олімпійських ігор (тобто з першого лютого 2014 року) до сьомого дня після закінчення XI зимових паралімпійських ігор (тобто до 24 березня 2014 року)…» Російські війська почали захоплення української АР Крим 20 лютого 2014 року (що зафіксовано і внутрішніми документами агресора).  Висновок: російські агресори довели, що вони не дотримуються жодного перемир’я, включно з олімпійськими, а навпаки – використовують Олімпіади для підступних  атакуючих дій», – зазначив Чалий.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрогн вважає, що на час літніх Олімпійських ігор світова спільнота має домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які зараз тривають, включно із Україною. Він розраховує на підтримку у цьому питанні різних партнерів, зокрема лідера Китаю. 

Раніше Емманюель Макрон заявив, що він не має жодних сумнівів у тому, що Росія буде зловмисно націлена на Олімпійські ігри в Парижі цього літа.

Останні місяці Макрон зайняв більш жорстку позицію щодо Росії, пообіцявши, що Москва повинна бути переможена, і не виключив, що європейські війська можуть бути відправлені в Україну. Хоча президент Франції чітко дав зрозуміти, що країна не має наміру розпалювати воєнні дії проти Росії.

Французький уряд також зайняв більш жорстку позицію проти ймовірних зусиль Росії з дезінформації по всій Європі. 
Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Також повідомлялося, що Франція скоротила чисельність глядачів на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, яка відбудеться в липні на річці Сена. Причиною цьому стало побоювання влади щодо можливого ісламістського теракту.

Теги: Валерій Чалий Олімпіада Еммануель Макрон ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олімпійські чемпіони Сідаков і Угуєв брали участь у пропагандистському заходу на підтримку війну
Україна вимагає відсторонити від Олімпіади 10 борців, які підтримують війну
12 квiтня, 15:42
Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року
У Держдумі скаржаться, що росіянам на Олімпіаді доведеться змагатися за вигадану країну
11 квiтня, 16:05
Олімпіада стане для Насібова другою в карʼєрі
Україна завоювала ліцензію на Олімпіаду-2024 у греко-римській боротьбі
5 квiтня, 20:08
Вчора у російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дронів потрапив нафтопереробний завод
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
3 квiтня, 11:08
НАТО не хоче воювати, але якщо дійде до війни – треба бути готовим перемагати
Адмірал НАТО розповів, звідки Альянс очікує удару Росії
23 березня, 14:08
Загрози демократії стали найбільшими проблемами людства
Розрив між багатими та бідними країнами: ООН зробила тривожні висновки
19 березня, 02:00
Візит китайського лідера збігається з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном
Глава Китаю вперше за тривалий час поїде до Європи
18 березня, 20:38
«Бавовна» в Росії, Конгрес незабаром розгляне допомогу Україні і конфіскацію активів РФ: головне за ніч
«Бавовна» в Росії, Конгрес незабаром розгляне допомогу Україні і конфіскацію активів РФ: головне за ніч
17 березня, 06:35
Україна не розглядає введення військ НАТО в країну: названо причину
Україна не розглядає введення військ НАТО в країну: названо причину
16 березня, 23:12

Політика

Перемир'я від Макрона. Дипломат пояснив, у чому небезпека
Перемир'я від Макрона. Дипломат пояснив, у чому небезпека
Президент звільнив із посади заступника начальника УДО
Президент звільнив із посади заступника начальника УДО
Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО та призначив нового
Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО та призначив нового
Чи можуть системи Patriot у Польщі захищати небо України? Відповідь Кулеби
Чи можуть системи Patriot у Польщі захищати небо України? Відповідь Кулеби
Кулеба відповів на заклик США припинити атаки на російські НПЗ
Кулеба відповів на заклик США припинити атаки на російські НПЗ
NYT: Ізраїль відмовився від удару у відповідь по Ірану
NYT: Ізраїль відмовився від удару у відповідь по Ірану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта
79K
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив світ про небезпеку мирних переговорів з Путіним
23K
Воїн ЗСУ пояснив, чому світ миттєво відреагував на атаку по Ізраїлю, але дозволяє РФ убивати українців
23K
Командування ЗСУ розформовує 67-му бригаду «Правого сектора»
19K
Стало відомо, скільки молодих французів готові воювати в Україні
17K
На фронті загинула снайперка Катерина Шинкаренко

Новини

Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Сьогодні, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
Вчора, 21:24
Енергоспівтовариство допоможе подолати проблеми в зеленій енергетиці України
Вчора, 16:53
Росія зняла з себе відповідальність за убивства поляків у Катині. ФСБ оприлюднила новий фейк
Вчора, 11:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua