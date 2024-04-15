Перемир'я від Макрона. Дипломат пояснив, у чому небезпека

Валерій Чалий: «Російські агресори довели, що вони не дотримуються жодного перемир’я, включно з олімпійськими, а навпаки – використовують Олімпіади для підступних атакуючих дій»

Заклики президент Франції Еммануеля Макрона забезпечити перемир’я на період Олімпійських ігор не матимуть жодного значення для російського агресора. Про це заявив український дипломат, експосол України у США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий.

Дипломат нагадав, що документи ООН стосовно так званого перемир’я приймаються постійно перед черговими Олімпійськими іграми. Але, як показує практика, такі рішення жодним чином не впливають на наміри агресора. Як приклад, Чалий пригадав початок повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року і документ, який Генасамблеї ООН видала напередодні зимових Олімпійських ігор з проханням дотримуватися перемир’я.

«Наприклад, у ст.1 документу Генасамблеї ООН від 29.10.2013 містився заклик державам – членам ООН «дотримуватися олімпійського перемир’я окремо та колективно, в рамках Статуту ООН, протягом періоду з сьомого дня до початку XXII зимових Олімпійських ігор (тобто з першого лютого 2014 року) до сьомого дня після закінчення XI зимових паралімпійських ігор (тобто до 24 березня 2014 року)…» Російські війська почали захоплення української АР Крим 20 лютого 2014 року (що зафіксовано і внутрішніми документами агресора). Висновок: російські агресори довели, що вони не дотримуються жодного перемир’я, включно з олімпійськими, а навпаки – використовують Олімпіади для підступних атакуючих дій», – зазначив Чалий.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрогн вважає, що на час літніх Олімпійських ігор світова спільнота має домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які зараз тривають, включно із Україною. Він розраховує на підтримку у цьому питанні різних партнерів, зокрема лідера Китаю.

Раніше Емманюель Макрон заявив, що він не має жодних сумнівів у тому, що Росія буде зловмисно націлена на Олімпійські ігри в Парижі цього літа.

Останні місяці Макрон зайняв більш жорстку позицію щодо Росії, пообіцявши, що Москва повинна бути переможена, і не виключив, що європейські війська можуть бути відправлені в Україну. Хоча президент Франції чітко дав зрозуміти, що країна не має наміру розпалювати воєнні дії проти Росії.

Французький уряд також зайняв більш жорстку позицію проти ймовірних зусиль Росії з дезінформації по всій Європі.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Також повідомлялося, що Франція скоротила чисельність глядачів на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, яка відбудеться в липні на річці Сена. Причиною цьому стало побоювання влади щодо можливого ісламістського теракту.