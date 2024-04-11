Право на участь в Олімпіаді у Парижі може втратити ще одна країна

У ЄС закликали усунути одну країну від участі від Олімпіади-2024

Член парламенту Франції Бенар запропонував усунути Ізраїль від Олімпіади

Член парламенту Франції Едуард Бенар запропонував усунути Ізраїль від участі в Олімпіаді-2024, яка відбудеться у Парижі. Депутат направив відповідне звернення до міністра спорту Франції Амелі Удеа-Кастере. Він наголосив, що про це просять понад 300 палестинських спортивних організацій.

«Пан Едуар Бенар звертає увагу пані міністра спорту, Олімпійських та Паралімпійських ігор на прохання понад 300 палестинських спортивних клубів та організацій громадянського суспільства на підтримку виключення Ізраїлю з Олімпійських ігор, починаючи з Ігор у Парижі 2024 року», – йдеться у зверненні.

За словами Бенара, уряд Ізраїлю «організує геноцид», у зв’язку з чим країну необхідно усунути від участі у змаганнях. Депутат також поцікавився у міністра спорту, як вона ставиться до цієї ідеї та попросив повідомити свою позицію щодо прохання палестинців.

«Бенар просить Удеа-Кастере повідомити свою позицію щодо палестинського заклику до бойкоту Олімпійських ігор щодо держави Ізраїль», – поцікавився депутат.

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії підтримав участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі (Франція). Про це йдеться у листі, направленому до Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародного паралімпійського комітету, повідомляє The Times.

За інформацією джерела, британський міністр спорту Стюарт Ендрю надіслав листа голові Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху. У ньому підтримується рішення про допуск росіян на Олімпіаду в нейтральному статусі та за умови дотримання низки умов.