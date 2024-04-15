Макрон ініціює Олімпійське перемир'я, але чи вплине це на агресорів?

Олімпіада-2024 у Франції пройде з 26 липня до 11 серпня

Документи ООН стосовно так званого перемир’я приймаються постійно перед черговими Олімпійськими іграми

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив ініціативу про забезпечення Олімпійського перемир’я (Olimpic Truce). Олімпіада-2024 у Франції пройде з 26 липня до 11 серпня; Паралімпіада – з 28 серпня до 8 вересня.

Зараз не буду писати тут, як позиціюватися офіційному Києву, лише нагадаю факти.

Документи ООН стосовно так званого перемир’я приймаються постійно перед черговими Олімпійськими іграми. Чи вони впливають на агресора? Точно ні!

Наприклад, у ст. 1 документу Генасамблеї ООН від 29.10.2013 містився заклик державам – членам ООН «дотримуватися олімпійського перемир’я окремо та колективно, у рамках Статуту ООН, протягом періоду з сьомого дня до початку XXII зимових Олімпійських ігор (тобто з першого лютого 2014 року) до сьомого дня після закінчення XI зимових паралімпійських ігор (тобто до 24 березня 2014 року)…».

Російські війська почали захоплення української АР Крим 20 лютого 2014 року (що зафіксовано і внутрішніми документами агресора).

Те ж саме відбулося і під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року. Вони витримали лише до обіцяного очільнику КНР завершення зимових Олімпійських ігор, але все одно порушили Олімпійське перемир'я, яке мало тривати ще до 20 березня 2022 року (сім днів після закриття зимових Паралімпійських ігор – 2022).

Висновок: російські агресори довели, що вони не дотримуються жодного перемир’я, включно з олімпійськими, а навпаки – використовують Олімпіади для підступних атакуючих дій.

Думайте!