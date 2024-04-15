Головна Думки вголос Валерій Чалий
search button user button menu button
Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Макрон ініціює Олімпійське перемир'я, але чи вплине це на агресорів?

glavcom.ua
Олімпіада-2024 у Франції пройде з 26 липня до 11 серпня
фото з відкритих джерел

Документи ООН стосовно так званого перемир’я приймаються постійно перед черговими Олімпійськими іграми

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив ініціативу про забезпечення Олімпійського перемир’я (Olimpic Truce). Олімпіада-2024 у Франції пройде з 26 липня до 11 серпня; Паралімпіада – з 28 серпня до 8 вересня.

Зараз не буду писати тут, як позиціюватися офіційному Києву, лише нагадаю факти.

Документи ООН стосовно так званого перемир’я приймаються постійно перед черговими Олімпійськими іграми. Чи вони впливають на агресора? Точно ні!

Наприклад, у ст. 1 документу Генасамблеї ООН від 29.10.2013 містився заклик державам – членам ООН «дотримуватися олімпійського перемир’я окремо та колективно, у рамках Статуту ООН, протягом періоду з сьомого дня до початку XXII зимових Олімпійських ігор (тобто з першого лютого 2014 року) до сьомого дня після закінчення XI зимових паралімпійських ігор (тобто до 24 березня 2014 року)…».

Російські війська почали захоплення української АР Крим 20 лютого 2014 року (що зафіксовано і внутрішніми документами агресора).

Те ж саме відбулося і під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року. Вони витримали лише до обіцяного очільнику КНР завершення зимових Олімпійських ігор, але все одно порушили Олімпійське перемир'я, яке мало тривати ще до 20 березня 2022 року (сім днів після закриття зимових Паралімпійських ігор – 2022).

Висновок: російські агресори довели, що вони не дотримуються жодного перемир’я, включно з олімпійськими, а навпаки – використовують Олімпіади для підступних атакуючих дій.

Думайте!

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна Франція війна росія Еммануель Макрон Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамвай був на обкатці
У Санкт-Петербурзі трамвай зі штучним інтелектом врізався в натовп (відео)
12 квiтня, 17:53
Роман Погорілий: На зміну мему «британські вчені» прийшла «британська розвідка»
Роман Погорілий: На зміну мему «британські вчені» прийшла «британська розвідка» Інтерв’ю
18 березня, 14:55
Анна Фотиґа доєдналася до форуму через відеозв'язок
Депутат Європарламенту: Треба надати Україні все необхідне озброєння
21 березня, 20:43
ЄС може змінити правила для відправки озброєння Україні
Євросоюз має намір змінити правила постачання зброї Україні – Financial Times
22 березня, 08:31
Музичний центр «Крокус сіті хол» перебуває в заставі в Газпромбанку, будівлю було закладено у 2022 році
Теракт у Росії: що відомо про загиблих та постраждалих
27 березня, 10:41
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер висловився про використання Росією правом вето в Радбезі ООН
Росія наклала вето на резолюцію ООН в обмін на зброю від КНДР – Держдеп
2 квiтня, 01:09
Поточне закриття кордонів закінчується 14 квітня, але уряд Фінляндії вирішив його безстроково продовжити
Парламент Фінляндії підтримав безстрокове закриття кордону з РФ
4 квiтня, 15:02
Заяву Остіна щодо ударів по російських НПЗ розкритикував сенатор-республіканець
Глава Пентагону порадив Україні атакувати інші цілі замість російських НПЗ
9 квiтня, 23:13
Іранські чиновники запевняють, що Іран має все необхідне для створення ядерної бомби
Іран має достатньо запасів урану для щонайменше трьох ядерних бомб – WP
10 квiтня, 17:22

Валерій Чалий

Макрон ініціює Олімпійське перемир'я, але чи вплине це на агресорів?
Макрон ініціює Олімпійське перемир'я, але чи вплине це на агресорів?
Війна через призму поглядів. Що перешкоджає миру в Україні
Війна через призму поглядів. Що перешкоджає миру в Україні
Окопна війна і мобілізація: чому це не змінить ситуацію?
Окопна війна і мобілізація: чому це не змінить ситуацію?
Коли російські загарбники спробують напасти на НАТО?
Коли російські загарбники спробують напасти на НАТО?
Історія з призначенням Залужного послом. А як же протокол, повага і міжнародні документи?
Історія з призначенням Залужного послом. А як же протокол, повага і міжнародні документи?
Вбивство Навального – плювок в обличчя всьому цивілізованому світу
Вбивство Навального – плювок в обличчя всьому цивілізованому світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта
102K
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив світ про небезпеку мирних переговорів з Путіним
22K
Міноборони Польщі встрягло у великий скандал із купівлею південнокорейських винищувачів
19K
На фронті загинула снайперка Катерина Шинкаренко
15K
«Немає за що воювати в Донецькій області». Мешканець Черкащини отримав вирок
14K
Чому союзники захищають Ізраїль, а не нас?

Новини

З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
Сьогодні, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Сьогодні, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
Вчора, 21:24
Енергоспівтовариство допоможе подолати проблеми в зеленій енергетиці України
Вчора, 16:53

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua