Спецслужби Франції рекомендували змінити церемонію відкриття Олімпіади

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

У Франції можуть змінити церемонію відкриття Олімпіади-2024 у Парижі.

Французька розвідка стурбована можливим поверненням масового тероризму до країни. У четвер, 28 березня, міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен зустрівся із представниками Генеральної дирекції внутрішньої безпеки (DGSI) для обговорення церемонії відкриття Ігор у Парижі. Вона запланована на 26 липня.

Нинішній формат церемонії, на думку DGSI, несе багато ризиків. Планується, що Сеною пройде парад барж, на яких спортсмени вирушать на церемонію відкриття.

«Ми маємо перейти до плану Б», – зазначили у розвідці.

Контртерористична служба хоче максимально уникнути сценарію скоординованої атаки у день відкриття Ігор.

Французька розвідка посилила спостереження за вихідцями з Центральної Азії (йдеться про громадян Туркменістану, Казахстану та Киргизстану), а також звертає увагу на ізольованих ісламістів.

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.