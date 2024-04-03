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Чи поїдуть зрадники з анексованого Криму на Олімпіаду? Відповідь гауляйтера Аксьонова

Христина Жиренко
glavcom.ua
Чи поїдуть зрадники з анексованого Криму на Олімпіаду? Відповідь гауляйтера Аксьонова
Аксьонов вважає, що Міжнародний олімпійський комітет зрадив олімпійські принципи

Аксьонов звинуватив МОК у русофобії та расизмі

Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов заявив, що спортсмени з анексованого півострова, які зрадили Україну і змагаються під російським прапором, не поїдуть на Олімпіаду.

«Спортсмени від Республіки Крим на Олімпіаду до Парижа не поїдуть. Повністю підтримую їхнє рішення. Міжнародний олімпійський комітет зрадив олімпійські принципи, перетворився на інструмент політичної помсти та зведення рахунків із неугодними Заходу країнами. Вони цього й не приховують», – заявив Аксьонов.

Також він, вже традиційно для російських чиновників, звинуватив МОК у русофобії та расизмі.

«Вони не приховують свою русофобію, своє расистське ставлення саме до наших спортсменів, до росіян, до білорусів. Звідси бажання не просто заборонити, а й принизити людей, а в їхньому обличчі – всю нашу країну. Навіщо приносити їм таке задоволення? Адже олімпійський спорт – це насамперед про престиж держави, про гордість за свою Батьківщину. Тож моя особиста думка: їхати на Олімпіаду не треба. Не розумію тих, хто так туди рветься», – зазначив кримський гауляйтер.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: Крим росія Олімпіада Міжнародний олімпійський комітет Сергій Аксьонов

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