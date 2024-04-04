МОК відсторонив від змагань олімпійського чемпіона Садулаєва, який підтримував війну

Садулаєв у березні 2022 року був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма»

Міжнародний олімпійський комітет не допустив російського дворазового олімпійського чемпіона Абдулрашида Садулаєва до ліцензійного турніру в Баку, на якому мали бути розіграні ліцензії на Олімпіаду.

Про це United World Wrestling повідомив Федерації спортивної боротьби Росії.

«Я хочу підкреслити – рішення щодо недопуску Садулаєва ухвалив саме МОК, UWW навпаки робив усе можливе, щоб Садулаєв боровся», – сказав президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі.

Нагадаємо, що Садулаєв брав участь у відкритті пропагандистського заходу під назвою «Республіканського турніру з вільної боротьби, присвяченого пам'яті військовослужбовців казбеківців, які загинули під час проведення СВО в Україні». Крім того, він був почесним гостем цих змагань.

Також Садулаєв березні 2022 року був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма», який відбувся в московських «Лужніках».