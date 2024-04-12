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Україна вимагає відсторонити від Олімпіади 10 борців, які підтримують війну

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна вимагає відсторонити від Олімпіади 10 борців, які підтримують війну
Олімпійські чемпіони Сідаков і Угуєв брали участь у пропагандистському заходу на підтримку війну

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Міністерство молоді та спорту України разом з Національним олімпійським комітетом України та Асоціацією спортивної боротьби України звернулися до МОК та Міжнародній федерації з боротьби, щодо російських та білоруських борців, які підтримують війну в Україні, але здобули ліцензії на Олімпійські ігри.

«Підписанти звертають увагу на таких атлетів, як Ванесса Каладзінська, Заурбек Сідаков, Заур Угуєв, Мілад Алірзаєв, Сергій Семенов, Надія Соколова, Аліна Касабієва, Ханум Велієва, Наталія Малишева та Артур Найфонов, які є агентами гібридного впливу Росії. Окремо висловлюємо вдячність за додаткові докази порушення умов нейтральності вказаними спортсменами watchers.media», – наголошують автори звернення.

Зокрема, у зверненні зазначається, що 12 червня 2022 року в Ульяновську (Росія) володарі олімпійських ліцензій Заурбек Сідаков та Заур Угуєв взяли участь у пропагандистському заході на підтримку війни «Спортивна боротьба – сильні люди, сильна країна».

Захід проходив перед великим плакатом з російською військовою символікою «V» і «Z». Також на афіші, що анонсувала подію, були розміщені літери Z, V і фотографії Сідакова, Угуєва і Євлоєва.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: росія спорт Олімпіада спортивна боротьба Ханум Велієва Ванесса Каладзінська росіяни олімпійські ігри

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