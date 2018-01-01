Стало відомо, хто виступить за Україну у чоловічій естафеті на етапі Кубку світу у Рупольдингу

Зокрема, на другому етапі бігтиме Сергій Семенов

У п’ятницю, 12 січня, у німецькому Рупольдингу пройде чоловіча естафета у межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону. Напередодні стали відомі склади команд на цю гонку. Зауважимо, що нарешті участь у перегонах візьме Сергій Семенов, який не виступав через проблеми зі здоров’ям. Семенов бігтиме за Україну на другому етапі, після



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Сергій Семенов. Фото ФБУ

Зокрема, на другому етапі бігтиме Сергій Семенов

У п’ятницю, 12 січня, у німецькому Рупольдингу пройде чоловіча естафета у межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону.

Напередодні стали відомі склади команд на цю гонку.

Зауважимо, що нарешті участь у перегонах візьме Сергій Семенов, який не виступав через проблеми зі здоров’ям.

Семенов бігтиме за Україну на другому етапі, після того, як йому естафету передасть Артем Прима.

На третій етап тренери поставили Володимира Сємакова, а завершуватиме естафету Дмитро Підручний.

Збірна України отримала восьмий стартовий номер на цю гонку.

Розпочнуться змагання о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, у четвер Джима і Семеренко зупинилися за крок від подіуму на етапі Кубку світу у Рупольдингу.

Окрім того, Юлії Джимі не вистачило п'яти очок, щоб здобути малий кришталевий глобус в індивідуальних гонках.