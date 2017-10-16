Юлії Джимі не вистачило п'яти очок, щоб здобути малий кришталевий глобус в індивідуальних гонках

Українка стала другою у заліку індивідуальних гонок цього сезону

В оновленому після індивідуальної гонки у Рупольдингу загальному заліку Кубку світу-2017/18 у жінок відбулося кілька знакових змін для України. Зокрема, Юлія Джима, завдяки четвертому місцю, піднялася на шосту позицію. Цьому посприяло те, що Віта Семеренко пропускала цю гонку через стан здоров’я. Вона опустилася на сьому сходинку. Валя

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Юлія Джима. Фото ФБУ

Українка стала другою у заліку індивідуальних гонок цього сезону

В оновленому після індивідуальної гонки у Рупольдингу загальному заліку Кубку світу-2017/18 у жінок відбулося кілька знакових змін для України.

Зокрема, Юлія Джима, завдяки четвертому місцю, піднялася на шосту позицію.

Цьому посприяло те, що Віта Семеренко пропускала цю гонку через стан здоров’я. Вона опустилася на сьому сходинку.

Валя Семеренко, яка також успішно виступила у даній гонці, піднялася на 12-те місце, а Анастасія Меркушина – на 29-те.

Піднялася дещо й Ірина Варвинець, а от Олена Підгрушна кілька позицій втратила.

У заліку індивідуальних гонок українкам не вдалося випередити Надію Скардіно з Білорусі. А це означає, що малий кришталевий глобус здобула саме вона. Юлія Джима відстала він білоруски всього на п’ять очок.

Справа у тому, що у цьому сезоні доля малого глобусу вирішувалася у двох індивідуальних гонках.

Щодо Кубку націй, то Україна продовжує йти третьою, переслідуючи Німеччину та Францію, а також маючи солідну перевагу над Росією.

Індивідуальний залік Кубку світу у жінок

1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 454

2. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) - 429

3. Доротея Вірер (Італія) - 378

4. Жюстін Бреза (Франція) - 368

5. Деніз Геррман (Німеччина) - 302

6. Юлія Джима (Україна) - 296

7. Віта Семеренко (Україна) - 285

…12. Валя Семеренко (Україна) - 268

…29. Анастасія Меркушина (Україна) - 123

…37. Олена Підгрушна (Україна) - 96

…43. Ірина Варвинець (Україна) - 68

Залік індивідуальних гонок у жінок

1. Надія Скардіно (Білорусь) - 96

2. Юлія Джима (Україна) - 91

3. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) - 84

4. Валя Семеренко (Україна) - 83

...24. Ірина Варвинець (Україна) - 32

...27. Анастасія Меркушина (Україна) - 26

...54. Віта Семеренко (Україна) - 1

Залік Кубку націй у жінок

1. Німеччина - 3530

2. Франція - 3353

3. Україна - 3281

4. Росія - 2969

5. Італія – 2949