11 січня відбулася жіноча індивідуальна гонка

У четвер, 11 січня, в німецькому Рупольдингу відбулася жіноча індивідуальна гонка в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону. Українські біатлоністки стартували під наступними номерами: Ірина Варвинець (3), Юлія Джима (4), Анастасія Меркушина (13), Валя Семеренко (39), Олена Підгрушна (83), Юлія Журавок (98). Зазначимо, що Журавок змінювала на

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Юлія Джима

11 січня відбулася жіноча індивідуальна гонка

У четвер, 11 січня, в німецькому Рупольдингу відбулася жіноча індивідуальна гонка в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону.

Українські біатлоністки стартували під наступними номерами: Ірина Варвинець (3), Юлія Джима (4), Анастасія Меркушина (13), Валя Семеренко (39), Олена Підгрушна (83), Юлія Журавок (98).

Зазначимо, що Журавок змінювала на гонці Віту Семеренку, якій тренерський штаб збірної дав перепочинок. Вже на старті лідерство захопила Ірина Варвинець, яка швидше за суперниць пройшла перше коло та відпрацювала на лежці точно. Ірина за швидкістю навіть обігнала Юлію Джиму, яка також чисто відпрацювала на лежці в була у групі лідерів. Вдало стартувала і Меркушина, яка також вибила п'ять з п'яти. Так, на старті щільність результатів була дуже високою, інтервалом у шість секунд. А у групі лідерів залишалися саме українки.

Згодом Варвинець, яка була лідером, на мить перегнала Дар'я Домрачева, однак на стійці Ірина знову відстрілялася чисто і повернула собі перше місце. Підтримала свою партнерку по команді і Джима, яка також чисто відстрілялася на стійці і стала другою. Втім, пізніше Домрачева ходом таки знову нагнала Варвинець, також сильне коло продемонструвала Вірер, яка після лежки захопила поточне лідерство у гонці.

Завалила лежку і лідер поточного сезону Анастасія Кузьміна, яка вже на лежці заробила дві хвилини штрафу. Так, на трасу вийшла і Лаура Дальмайєр, яка швидко пройшла коло та чисто відпрацювала на лежці і лідерство у гонці знову змінилося. На другому вогневому рубежі не вдалося чисто відпрацювати Анастасії Меркушеній, яка після стійки тимчасово стала шостою.

У свою чергу вдало відпрацювала на лежці Валя Семеренко, яка паралельно стріляла з Джимою, яка також на лежці вибила третій нуль і залишилася в групі лідерів. Виправила на лежці своє становище і Меркушина, яка знову вибила нуль і вийшла на проміжне четверте місце. Третє, четверте, шосте місця були у трьох українок після третього вогневого рубежа. Лідером на той момент була фінська біатлоністка Кайса Макаряйнен.

На жаль, на другій стійці Варвинець заробила ще один промах і вибула з претендентів на нагороди. У свою чергу Джима та Семеренко, які вдруге поспіль стріляли одночасно, знову закрили всі мішені. Семеренко після другого вийшла на четверте місце, а Джима після стійки стала першою. Втім, обох українок посунула Доротея Вірер, яка показувала кращу швидкість і також вибила третій нуль. Чисто відпрацювала і Макаряйнен, яка у підсумку повернула поточне лідерство у гонці.

Там часом продовжувала вдало стріляти Семеренко, яка чисто відпрацювала і на третьому вогневому рубежу і стала другою, а лідер у гонці знову змінився - ним стала італійка Доротея Вірер. Вірер - Джима - Макаряйнен, саме так виглядала трійка лідерів після третього вогневого рубежу. Додала на останнього колі Меркушина, яка навіть випередила Варвинець та фінішувала на четвертому поточному місці.

У свою чергу Валя Семеренко чисто відпрацювала на останній лежці і вийшла на поточне третє місце, програючи Макаряйнен, яка на той час другою йшла - всього шість секунд. Віррер - Макаряйнен - Семеренко - Джима - так виглядала група лідерів після четвертого вогневого рубежу. На жаль, на останньому кілометрі Валя доволі багато втратила у швидкості, зайнявши у підсумку четверте поточне місце. Джима залишилася третьою. Також могли зазіхнути на нагороди Лаура Дальмайєр та Дар'я Домрачева, однак обидві невдало відпрацювали на останніх вогневих рубежах.

В останній момент у боротьбу втрутилася канадка Розанна Крофорд, яка вибила чотири нулі і вийшла на поточне перше місце. Канадка майже до останнього претендувала навіть на золоту нагороду, але ближче до фінішу програла і Віррер і Макаряйнен відповідно, однак привезла 21 секунду Джимі, змістивши Юлію на четверте місце а Валю на п'яте. Більше у групі лідерів змін не відбулося.

Щодо інших українок, то Олега Підгрушна половину гонки була у топ-10, однак на наступних двох вогневих «застрелилася». Капітан нашої збірної вже не потрапляла у мас-старт, тому знялася з гонки. Юлія Журавок з трьома промахами у пасиві показала лише 62-й результат.

Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

Етап у Рупольдингу, Німеччина

Жіноча індивідуальна гонка, 15 км

1. Доротея Вірер (Італія) (0+0+0+0) – 41:29.0

2. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) (1+0+0+0) - +12.7

3. Розанна Крофорд (Канада) (0+0+0+0) - +21.2

4. Юлія Джима (Україна) (0+0+0+0) - +45.9

5. Валентина Семеренко (Україна) (0+0+0+0) - +52.6

...19. Анастасія Меркушина (Україна) (0+1+0+1) - +2:22.4

...22. Ірина Варвинець (Україна) (0+0+1+1) - +2:30.4

...62. Юлія Журавок (Україна) (0+1+1+1) - +4:37.0

...Олена Підгрушна (Україна) (0+0+1+2) – не фінішувала

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