Стало відомо, з ким «Динамо» зіграє в першому турі чемпіонату України

За повідомленнями ЗМІ, донецький «Олімпік», який знявся зі змагань, замінить «Минай»

Місце донецького «Олімпіка», який відмовився від участі у чемпіонаті України серед команд вищої ліги, займе «Минай». Про це повідомляє Meta-ratings. Закарпатці минулого сезону посіли останнє місце у Прем’єр-лізі і мали виступати у першій лізі.

Повідомляється, що після того, як відбулася офіційна процедура виходу «Олімпіка» зі складу учасників УПЛ, інші клуби елітного дивізіону дали добро на повернення в чемпіонат «Миная».

Дане рішення офіційно буде затверджено на одному і найближчих виконкомів УАФ, яке має відбутися найближчим часом, після того, як настане повна ясність з учасниками Прем'єр-ліги, а також першого і другого дивізіонів, оскільки в Першій лізі також зависла доля МФК «Миколаїв» .

Раніше УПЛ затвердила календар першого туру чемпіонату. «Минай», який замінить «Олімпік», мав зіграти з київським «Динамо», проте цей матч стартового туру буде зіграний пізніше.

1 ТУР

23 липня (п’ятниця)

Львів – Маріуполь 19:30

24 липня (субота)

Верес – Колос 17:00

Шахтар – Інгулець 19:30

25 липня (неділя)

Металіст 1925 – Рух 17:00

Зоря – Олександрія 19:30

Десна – Чорноморець 19:30

26 липня (понеділок)

Ворскла – Дніпро-1 19:30