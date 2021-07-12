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    Стало відомо, з ким «Динамо» зіграє в першому турі чемпіонату України

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    &laquo;Минай&raquo;, ймовірно, замінить &laquo;Олімпік&raquo; у вищій лізі - Стало відомо, з ким «Динамо» зіграє в першому турі чемпіонату України

    «Минай», ймовірно, замінить «Олімпік» у вищій лізі

    Фото з відкритих джерел

    За повідомленнями ЗМІ, донецький «Олімпік», який знявся зі змагань, замінить «Минай»

    Місце донецького «Олімпіка», який відмовився від участі у чемпіонаті України серед команд вищої ліги, займе «Минай». Про це повідомляє Meta-ratings. Закарпатці минулого сезону посіли останнє місце у Прем’єр-лізі і мали виступати у першій лізі.

    Повідомляється, що після того, як відбулася офіційна процедура виходу «Олімпіка» зі складу учасників УПЛ, інші клуби елітного дивізіону дали добро на повернення в чемпіонат «Миная».

    Дане рішення офіційно буде затверджено на одному і найближчих виконкомів УАФ, яке має відбутися найближчим часом, після того, як настане повна ясність з учасниками Прем'єр-ліги, а також першого і другого дивізіонів, оскільки в Першій лізі також зависла доля МФК «Миколаїв» .

    Раніше УПЛ затвердила календар першого туру чемпіонату. «Минай», який замінить «Олімпік», мав зіграти з київським «Динамо», проте цей матч стартового туру буде зіграний пізніше.

    1 ТУР

    23 липня (п’ятниця)

    Львів – Маріуполь 19:30

    24 липня (субота)

    Верес – Колос 17:00

    Шахтар – Інгулець 19:30

    25 липня (неділя)

    Металіст 1925 – Рух 17:00

    Зоря – Олександрія 19:30

    Десна – Чорноморець 19:30

    26 липня (понеділок)

    Ворскла – Дніпро-1 19:30

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Минай»
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    Стало відомо, з ким «Динамо» зіграє в першому турі чемпіонату України