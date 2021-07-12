Стало відомо, з ким «Динамо» зіграє в першому турі чемпіонату України
«Минай», ймовірно, замінить «Олімпік» у вищій лізі
За повідомленнями ЗМІ, донецький «Олімпік», який знявся зі змагань, замінить «Минай»
Місце донецького «Олімпіка», який відмовився від участі у чемпіонаті України серед команд вищої ліги, займе «Минай». Про це повідомляє Meta-ratings. Закарпатці минулого сезону посіли останнє місце у Прем’єр-лізі і мали виступати у першій лізі.
Повідомляється, що після того, як відбулася офіційна процедура виходу «Олімпіка» зі складу учасників УПЛ, інші клуби елітного дивізіону дали добро на повернення в чемпіонат «Миная».
Дане рішення офіційно буде затверджено на одному і найближчих виконкомів УАФ, яке має відбутися найближчим часом, після того, як настане повна ясність з учасниками Прем'єр-ліги, а також першого і другого дивізіонів, оскільки в Першій лізі також зависла доля МФК «Миколаїв» .
Раніше УПЛ затвердила календар першого туру чемпіонату. «Минай», який замінить «Олімпік», мав зіграти з київським «Динамо», проте цей матч стартового туру буде зіграний пізніше.
1 ТУР
23 липня (п’ятниця)
Львів – Маріуполь 19:30
24 липня (субота)
Верес – Колос 17:00
Шахтар – Інгулець 19:30
25 липня (неділя)
Металіст 1925 – Рух 17:00
Зоря – Олександрія 19:30
Десна – Чорноморець 19:30
26 липня (понеділок)
Ворскла – Дніпро-1 19:30
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