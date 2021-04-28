Стало відомо, яку премію отримав Луческу за перемогу в чемпіонаті України

Тренеру «Динамо» виплатили передбачений у контракті бонус в розмірі одного мільйона євро

Власники «Динамо» залишилися задоволені роботою головного тренера команди Мірчи Луческу. Наставник повернув клубу звання чемпіонів України, і знову вивів його в груповий турнір Ліги чемпіонів. Такий успіх приніс клубу чималі фінансові бонуси. Вони складають близько 65 мільйонів євро або, в перерахуванні на гривні, близько двох мільярдів у національній валюті.

Як пишуть румунські ЗМІ, Мірча Луческу зустрівся з президентом клубу Ігорем Суркісом і вони погодили продовжити співпрацю. Повідомляється також, що за перемогу в чемпіонаті тренер отримав премію в один мільйон євро.

Луческу очолив київське «Динамо» минулого літа. Фанати протестували і вимагали його відставки, оскільки раніше він довгий час тренував донецький «Шахтар», який є принциповим суперником столичної команди. У підсумку фахівець став першим, кому вдалося взяти титул з обома українськими грандами.

Раніше Луческу назвав найкращого футболіста сучасності. «Ні Кріштіану, ні Мессі. Зараз найсільнішій – Неймар. Коли він у хорошій формі і здоровий, то навіть перевершує Мбаппе, – розповів румунський фахівець.