Стала відома зарплата, яку Ахметов запропонував італійському тренеру
Роберто Де Дзербі, якщо погодиться на пропозицію «Шахтаря», отримуватиме €4 млн на рік
Поки йдуть переговори між «Шахтарем» і тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзербі, в ЗМІ промайнула інформація про те, скільки грошей отримуватиме за контрактом італійський спеціаліст, якщо погодиться на пропозицію донеччан. «Шахтар», повідомляє в Twitter журналіст Ніколо Скіра, запропонував 41-річному італійцю дворічний контракт.
Зарплата тренера в Україні складе €4 млн за сезон.
Де Дзербі – пріоритетна кандидатура для спортивного директора «Шахтаря» Даріо Срни.
Спеціаліст очолює «Сассуоло» з 2018 року. Контракт між сторонами розрахований до літа 2021-го. За ним тренер отримує €1,1 млн.
«Сассуоло» йде на 8-му місці в поточному розіграші серії А, набравши 49 очок. Від «Роми» команда відстає на три очки.
«Шахтар» на чолі з Луїшем Каштру програв змагання в усіх турнірах, де брав участь.
Тим часом, Гвардіола обійшов Лобановського за кількістю трофеїв, але поступається Луческу.
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