Стала відома зарплата, яку Ахметов запропонував італійському тренеру

Роберто Де Дзербі має нагоду проявити себе в Україні

Роберто Де Дзербі, якщо погодиться на пропозицію «Шахтаря», отримуватиме €4 млн на рік

Поки йдуть переговори між «Шахтарем» і тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзербі, в ЗМІ промайнула інформація про те, скільки грошей отримуватиме за контрактом італійський спеціаліст, якщо погодиться на пропозицію донеччан. «Шахтар», повідомляє в Twitter журналіст Ніколо Скіра, запропонував 41-річному італійцю дворічний контракт.

Зарплата тренера в Україні складе €4 млн за сезон.

Де Дзербі – пріоритетна кандидатура для спортивного директора «Шахтаря» Даріо Срни.

Спеціаліст очолює «Сассуоло» з 2018 року. Контракт між сторонами розрахований до літа 2021-го. За ним тренер отримує €1,1 млн.

«Сассуоло» йде на 8-му місці в поточному розіграші серії А, набравши 49 очок. Від «Роми» команда відстає на три очки.

«Шахтар» на чолі з Луїшем Каштру програв змагання в усіх турнірах, де брав участь.

Тим часом, Гвардіола обійшов Лобановського за кількістю трофеїв, але поступається Луческу.