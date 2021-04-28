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    Стала відома зарплата, яку Ахметов запропонував італійському тренеру

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    Роберто Де Дзербі має нагоду проявити себе в Україні - Стала відома зарплата, яку Ахметов запропонував італійському тренеру
    Роберто Де Дзербі має нагоду проявити себе в Україні
    Фото з відкритих джерел

    Роберто Де Дзербі, якщо погодиться на пропозицію «Шахтаря», отримуватиме €4 млн на рік

    Поки йдуть переговори між «Шахтарем» і тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзербі, в ЗМІ промайнула інформація про те, скільки грошей отримуватиме за контрактом італійський спеціаліст, якщо погодиться на пропозицію донеччан. «Шахтар», повідомляє в Twitter журналіст Ніколо Скіра, запропонував 41-річному італійцю дворічний контракт.

    Зарплата тренера в Україні складе €4 млн за сезон.

    Де Дзербі – пріоритетна кандидатура для спортивного директора «Шахтаря» Даріо Срни.

    Спеціаліст очолює «Сассуоло» з 2018 року. Контракт між сторонами розрахований до літа 2021-го. За ним тренер отримує €1,1 млн.

    «Сассуоло» йде на 8-му місці в поточному розіграші серії А, набравши 49 очок. Від «Роми» команда відстає на три очки.

    «Шахтар» на чолі з Луїшем Каштру програв змагання в усіх турнірах, де брав участь.

    Тим часом, Гвардіола обійшов Лобановського за кількістю трофеїв, але поступається Луческу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Луїш Каштру
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