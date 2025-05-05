УАФ створила електронний реєстр для юних українських гравців, які перебувають за кордоном

УАФ закликає батьків, тренерів і всіх небайдужих долучати дітей до платформи Talents Ukraine

Talents Ukraine допомагатиме систематизувати інформацію про юних українських гравців за кордоном та підтримувати з ними контакт

З метою збереження зв’язку з талановитою молоддю та створення умов для їх подальшого розвитку, Українська асоціація футболу запровадила електронний реєстр Talents Ukraine. Про це повідомляє «Главком».

Після початку повномасштабного вторгнення РФ тисячі українських дітей були змушені залишити батьківщину. Серед них – юні футболісти, які продовжили займатися улюбленою справою вже за межами України. За попередніми оцінками, таких дітей щонайменше 15 тисяч. А ще є значна кількість хлопців і дівчат, які розпочали футбольні заняття вже після переїзду, а також етнічних українців, що й до війни мешкали за кордоном.

Talents Ukraine допомагатиме тренерам і фахівцям систематизувати інформацію про юних українських гравців за кордоном та підтримувати з ними контакт.

УАФ закликає батьків, тренерів і всіх небайдужих долучати дітей до платформи Talents Ukraine. Це важливий крок для збереження єдності футбольної спільноти України та підтримки майбутнього національного футболу.

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні.

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Після раннього пропущеного м'яча «Арсенал» намагався перехопити ініціативу, і в другому таймі Мікель Меріно навіть відзначився голом, який, однак, був скасований через офсайд після перегляду VAR.

Голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду, зокрема, після ударів Леандро Троссарда та Габріеля Мартінеллі.​

Матч-відповідь відбудеться 7 травня на «Парк де Пренс» у Парижі. «Арсеналу» необхідно перемагати, щоб пробитися до фіналу, який відбудеться 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.