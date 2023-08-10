Норвезький футболіст втік з Росії через атаки дронів

Російські футбольні клуби планують подавати на спортсмена до суду через нібито недотримання умов контракту

Футболіст-легіонер втік із московського «Динамо» через атаку українських дронів на «Москву-Сіті». Йдеться про півзахисника «Ростова» Матіаса Норманна, який виступав на правах оренди за московський клуб. Про це пише видання «Спорт-Експрес».

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«Норманн направив до клубів «Ростов» та «Динамо» заяву про розірвання контракту. Він виїхав із країни у зв'язку із ситуацією з дронами у «Москва-Сіті». Ми не згодні з його позицією, звертатимемося до арбітражного суду. Ми відстоюватимемо свої інтереси... Він жив недалеко від «Москва-Сіті», це був його вибір», – заявив генеральний директор «Динамо» Павло Пивоваров.

«Він виїхав із країни у зв'язку із ситуацією з дронами у «Москва-Сіті». Він, посилаючись на ці обставини, виїхав із країни нібито з метою безпеки. Ми не згодні з його позицією, разом із «Ростовом» звертатимемося до арбітражного суду», – розповів Пивоваров у розмові з виданням «Спорт-Експрес».

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Пивоваров вважає, що норвежець використав ситуацію з атаками на «Москва-Сіті» лише як привід для того, щоб розірвати контракт та піти з клубу безкоштовно. Контракт Норманна із «Динамо» закінчується вже незабаром, уточнив представник клубу.

Матіас Норманн виступав у чемпіонаті Росії з початку 2019 року, його першим клубом став «Ростов». У сезоні 2021/22 норвезький півзахисник залишив Росію для сезону оренди в англійському «Норвічі». Після завершення оренди в англійському клубі, що сталося після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Норманн повернувся до «Ростова». Однак продовжив кар'єру в іншому російському клубі – його орендувало «Динамо» Москва.

Нагадаємо, у ніч на 10 серпня два безпілотники намагалися атакувати Москву, однак їх нібито збили російські сили протиповітряної оборони. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у Telegram.

«Уночі, приблизно о четвертій годині ранку, ППО збила два ударних БпЛА, що летіли в бік міста», – заявив очільник столиці РФ.

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За його словами, один дрон було збито в Калузькій області, інший – у районі центральної кільцевої автомобільної дороги.

До слова, що в ніч на 9 серпня російські сили протиповітряної оборони нібито також збили на околицях Москви два бойові безпілотники.

Раніше, вночі 1 серпня у Москві та області було зафіксовано серію вибухів. Відомо, що дрон уже вдруге долетів до вежі вежі IQ-кварталу бізнес-центру «Москва-Сіті». У результаті пошкоджено фасад на рівні 21 поверху, на якому розташувалося міністерство економічного розвитку.