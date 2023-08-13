Неймар стане гравцем футбольного клубу з Саудівської Аравії – ЗМІ

Бразилець Неймар перейшов у ПСЖ у 2017 році

«Аль-Хілаль» та «Парі Сен-Жермен» домовились про трансфер Неймара

«Аль-Хілаль» та «Парі Сен-Жермен» домовились про трансфер бразильського нападника Неймара. Про це повідомляє RMC Sport.

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За інформацією джерела, ПСЖ влаштовує сума, яку запропонував саудівський клуб за гравця.

Сам Неймар також дав згоду на продовження кар'єри в «Аль-Хілалі», однак клуб ще чекає офіційного підтвердження від футболіста.

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Також зазначається, що головний тренер ПСЖ Луїс Енріке дав зрозуміти Неймару, що не розраховує на нього в складі команди, що вплинуло на рішення футболіста розглянути пропозицію із Саудівської Аравії.

Зазначимо, що бразилець перейшов у ПСЖ у 2017 році. Парижани заплатили за нього «Барселоні» €222 млн.

Нагадаємо, воротар донецького «Шахтаря» і Збірної України Анатолій Трубін перейшов до лісабонської «Бенфіки».

До слова, гравець Збірної України з футболу Артем Довбик перейшов з «Дніпро-1» у «Жирону».