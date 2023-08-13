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Неймар стане гравцем футбольного клубу з Саудівської Аравії – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Неймар стане гравцем футбольного клубу з Саудівської Аравії – ЗМІ
Бразилець Неймар перейшов у ПСЖ у 2017 році
фото з відкритих джерел

«Аль-Хілаль» та «Парі Сен-Жермен» домовились про трансфер Неймара

«Аль-Хілаль» та «Парі Сен-Жермен» домовились про трансфер бразильського нападника Неймара. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, ПСЖ влаштовує сума, яку запропонував саудівський клуб за гравця.

Сам Неймар також дав згоду на продовження кар'єри в «Аль-Хілалі», однак клуб ще чекає офіційного підтвердження від футболіста.

Також зазначається, що головний тренер ПСЖ Луїс Енріке дав зрозуміти Неймару, що не розраховує на нього в складі команди, що вплинуло на рішення футболіста розглянути пропозицію із Саудівської Аравії.

Зазначимо, що бразилець перейшов у ПСЖ у 2017 році. Парижани заплатили за нього «Барселоні» €222 млн.

Нагадаємо, воротар донецького «Шахтаря» і Збірної України Анатолій Трубін перейшов до лісабонської «Бенфіки».

До слова, гравець Збірної України з футболу Артем Довбик перейшов з «Дніпро-1» у «Жирону».

Теги: спорт Неймар навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Саудівська Аравія

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