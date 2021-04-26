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    Суркіс розповів, що футболісти «Динамо» можуть придбати за преміальні від клубу

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    Кияни отримають щедрі преміальні - Суркіс розповів, що футболісти «Динамо» можуть придбати за преміальні від клубу
    Кияни отримають щедрі преміальні
    Фото з відкритих джерел

    За перемогу в чемпіонаті гравці отримають щедру винагороду

    За преміальні, які передбачені за перемогу в чемпіонаті України, футболісти «Динамо» зможуть дозволити собі придбати однокімнатні квартири і автомобілі. Про це повідомив президент клубу Ігор Суркіс.

    «В «Динамо» отримають те, що прописано по контрактам у кожного футболіста. Вся команда знає, що отримає за чемпіонство. Чи можна купити за ці гроші квартиру, машину? Різні є і квартири, і машини.

    Ну, якщо однокімнатну, то, напевно, можна купити. Або машину гарну і однокімнатну квартиру. Треба дивитися, хто в якому районі хоче жити», – розповів Суркіс в інтерв’ю телеканалу «Футбол».

    «Динамо» виграло чемпіонат України вперше за п’ять років. Мірча Луческу провів біля керма команди 9 місяців і за цей час двічі вивів киян в Лігу чемпіонів. За вихід в груповий турнір кияни отримають близько двох мільярдів гривень.

    Тим часом півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський забив втретє поспіль і вивів «Аталанту» на друге місце

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ігор Суркіс
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