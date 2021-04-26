Малиновський забив втретє поспіль і вивів «Аталанту» на друге місце

Руслан Малиновський забив сьомий гол за клуб у сезоні

Команда українця обійшла в чемпіонаті «Мілан» та «Ювентус»

Руслан Малиновський на фініші сезону продовжує показувати потужну гру. В матчі Серії А українець знову забив, цього разу «Болоньї» (5:0). Завдяки цій перемозі «Аталанта» вийшла на друге місце. Попереду «Інтер» – 79 очок, в «Аталанти» – 68, у «Мілана» та «Ювентуса» – по 66.

Руслан відкрив рахунок. Українець обігрався у стінку з Луїсом Мур'єлем, відкрився під передачу у відповідь та пробив влучно у дальній кут, 1:0.

На початку другого тайму Малиновський додав до свого голу ще й результативну передачу. Півзахисник намагався обіграти кількох оборонців у штрафному, прокинув м'яч повз них собі на хід, але вийшла передача на Дувана Сапату. Нападник пробив першим дотиком точно у дев'ятку - так рахунок став 4:0.

Для Руслана - це уже шостий поспіль матч чемпіонату Італії з результативними діями. За цей час він забив 4 голи та віддав 6 ассистів.

Руслан уже зрівнявся зі своїми показниками минулого сезону - 16 результативних дій. Тоді у Маліновського було 9 голів та 7 ассистів, а тепер – 7 голів та 9 ассистів.