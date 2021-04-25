Названо дату й місце наступного бою Ломаченка

Український боксер вийде в ринг 26 червня у Лас-Вегасі

Бій колишнього чемпіона світу в трьох категоріях українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) проти японця Масайоші Накатані (19-1, 13 КО) відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotels в Лас-Вегасі.

Як повідомляє ESPN, для Василя це буде перший виступ після поразки від Теофімо Лопеса в поєдинку за звання абсолютного чемпіона в жовтні минулого року. Ломаченко бився з травмованою рукою й після поразки ліг на операцію.

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Накатані також поступився за очками Лопесу, але драматично зупинив Фелікса Вердехо.







