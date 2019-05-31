Еліна Світоліна програла в 1/16 фіналу Roland Garros



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Еліна Світоліна знову не змогла розкритися на Grand Slam Великий теніс України

Наша тенісистка поступилася чемпіонці турніру 2016 року

Свої мрії про здобуття титулу на турнірі із серії Grand Slam дев’ята ракетка світу Еліна Світоліна змушена відкласти до ліпших часів.

В 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - €21 330 500) одеситка програла чемпіонці Roland Garros-2016 і Wimbledon-2017 Ґарбіньє Муґурусі з Іспанії, котра в поточному рейтингу посідає 19-ту позицію – 3:6, 3:6.

Матч тривав півтори години. Впродовж гри Світоліна захистила свою подачу лише двічі, тоді як її суперниця – п’ять разів. Інші очки опонентки набирали, роблячи брейки.

Таким чином, в одиночному розряді Roland Garros залишилася лише одна українка – Леся Цуренко, котра завтра зіграє з чинною чемпіонкою турніру Сімоною Халеп.

Муґуруса в 1/8 фіналу зустрінеться з переможницею пари Слоан Стівенс (США, WTA №7) – Полона Герцоґ (Словенія, WTA №71).