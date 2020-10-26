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    Теофімо Лопес розповів, чому не дасть Ломаченку права на реванш

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    Теофімо Лопеса здивувала зверхність Василя Ломаченка - Теофімо Лопес розповів, чому не дасть Ломаченку права на реванш
    Теофімо Лопеса здивувала зверхність Василя Ломаченка
    Світлина - Instagram Теофімо Лопеса

    Американця обурила поведінка українця

    Абсолютний чемпіон світу в легкому дивізіоні американець Теофімо Лопес продовжує критикувати свого колишнього суперника, українця Василя Ломаченка, якого він сенсаційно переміг одноголосним суддівським рішенням. За словами американського боксера, його український візаві після бою так і не зміг визнати свою поразку.

    «Реванш з Ломаченком? У цьому немає жодного сенсу. Вони не надали мені опцію реваншу в контракті. Думаю, вони не очікували, що я переможу. Тому ні, буду з вами вівертий. Я зробив свою частину роботи і переміг. Його правління завершилося. Він пішов як людина, яка не вміє програвати.

    Ми зробили те, що повинні були зробити. Я з повагою підійшов до кута Ломаченка, попрощався з його батьком і з ним, але він хіхікнув у відповідь. На цьому ми й розійшлися», - сказав Теофімо Лопес в інтерв'ю Максу Келлерману.

    Раніше Лопес також заявив, що Ломаченко взагалі не хотів з ним битися.

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    бокс Василь Ломаченко реванш Теофімо Лопес Анатолій Ломаченко
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