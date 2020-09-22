Боксер Редкач назвав українців зомбованими людьми



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Редкач не вперше розповідає про відношення до Ломаченка Світлина - sport.bigmir.net

Редкач вважає, що чемпіон світу Ломаченко не готовий сприймати критику

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) розповів про ставлення до чемпіона за версіями WBC, WBO і WBA в рамках легкої вагової категорії Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

На думку Редкача, Ломаченко не вміє сприймати критику. Також боксер вважає, що українські люди зомбовані по відношенню до Ломаченка.

«Ломаченко просто не готовий до критики. Він не любить, коли його критикують. Якщо не любиш це, то навіщо заводити соціальні мережі - інстаграм, твіттер? Ображатися. Люди з України дуже зомбовані: хто проти Ломаченко, той - *ондон. Мені Василь байдужий - він такий, як є. Просто донесіть до нього, щоб був спокійний до критики. Зараз для кого його перемоги - Росії чи України? Якщо він виходить під українським прапором – молодець», - розповів Редкач.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PLAYPRO. (@playpro.media) 22 Сен 2020 в 12:34 PDT

Примітно, що Редкач 25 січня 2020 року провів бій за статус офіційного претендента на титул WBC в напівсередній вазі проти американця Денні Гарсія і поступився одностайним рішенням суддів.

Нагадаємо, що раніше Редкач запропонував легалізувати проституцію в Україні.