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Стала відома нова ймовірна дата бою-реваншу між Усиком та Дюбуа

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Стала відома нова ймовірна дата бою-реваншу між Усиком та Дюбуа
Бій між Усиком та Дюбуа може пройти вже у липні
фото: Reuters

Британець та українець вже зустрічалися між собою у серпні 2023 року

 

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик та володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведуть бій-реванш 19 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера авторитетного боксерського ресурсу The Ring Майка Коппінджера.

Зазначається, що бій має відбутися на стадіоні «Вемблі» в Лондоні.

Раніше Коппінджер стверджував, що бій мав пройти 12 липня.

Британець та українець вже зустрічалися між собою у серпні 2023 року. Тоді Усик переміг Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, у грудні минулого року Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Він заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України

Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Дюбуа планував провести захист титулу проти ексчемпіона світу Джозефа Паркера 22 лютого в Саудівській Аравії, проте через хворобу не зміг взяти участь у турнірі, і його замінив Мартін Баколі.

Як повідомлялося, спортивний ресурс GiveMeSport опублікувало список найбагатших боксерів в історії, до якого також увійшов чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

Рейтинг очолив ексчемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер, а українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) посів шосте місце.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії

  1. Флойд Мейвезер-молодший – $400 млн
  2. Джордж Форман – $300 млн
  3. Сауль Альварес – $250 млн
  4. Менні Пак'яо – $220 млн
  5. Оскар Де Ла Хойя – $200 млн
  6. Олександр Усик – $165 млн
  7. Тайсон Ф'юрі – $146 млн
  8. Леннокс Льюїс – $120 млн
  9. Шугар Рей Леонард – $120 млн
  10. Джейк Пол – $100 млн

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, що не бачить себе політиком

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.

Теги: Олександр Усик Даніель Дюбуа бокс

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