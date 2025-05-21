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Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити
Джо Байден страждає від агресивної форми раку
фото: reuters

Лікар припустив, що діагноз Джо Байдену могли поставити задовго до його офіційного оголошення

Один із провідних лікарів, який раніше опікувався здоров’ям президентів США Барака Обами та Дональда Трампа, Ронні Джексон зробив тривожну заяву щодо стану Джо Байдена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Free Bacon.

У колишнього президента діагностували рак простати з метастазами в кістки. Лікар зазначив, що прогноз є вкрай несприятливим – Байден може померти протягом року.

«Це не моя основна спеціалізація, але я поговорив із кількома урологами після цієї новини, і загальна думка така: йому залишилося від 12 до 18 місяців. Сподіваюся, звичайно, що довше, і що лікування буде успішним, і він проживе ще багато років. Але стадія вже дуже запущена», – наголосив Ронні Джексон.

Лікар зазначив, що регулярно проводив перевірки на рак простати у Барака Обами та Дональда Трампа, і висловив припущення, що діагноз Джо Байдену могли поставити задовго до його офіційного оголошення.

Нагадаємо, видання The New York Times 18 травня повідомило, що колишній президент США страждає від агресивної форми раку. Діагноз було поставлено після того, як лікарі виявили невеликий вузлик на його простаті. Попри серйозність діагнозу, лікарі зазначають, що рак є гормонозалежним, що відкриває можливості для ефективного лікування. 

Експрезидент США Джо Байден також вперше прокоментував інформацію про виявлення у нього раку простати з метастазами в кістки. «Рак торкається кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо там, де ми зламані. Дякуємо вам за те, що піднімаєте нас з любов’ю та підтримкою», – йдеться у дописі Байдена.

До слова, президент США Дональд Трамп побажав Байдену одужання. «Ми з Меланією засмучені нещодавнім медичним діагнозом Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші побажання Джилл і його сім'ї та бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання», – написав він.

Пізніше стало відомо, що представник Міністерства юстиції США Лео Террелл заявив, що Джилл Байден може бути притягнута до кримінальної відповідальності за «жорстоке поводження з літніми людьми» через те, що вона приховувала інформацію про проблеми зі здоров’ям свого чоловіка. 

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Теги: Джозеф Байден здоров'я онкологія рак

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