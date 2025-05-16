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ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера
Прощання з окупантом відбудеться сьогодні, 16 травня, у Воронежі

Роман Льогонький був призером чемпіонату Росії, переможцем всеросійських та міжрегіональних змагань

Сили оборони ліквідували російського окупанта – боксера Романа Льогонького. Про це повідомляє «Главком».

Боксер з Воронежа Роман Льогонький народився у 1980 році. Був призером чемпіонату Росії, переможцем всеросійських та міжрегіональних змагань.

Сили оборони ліквідували окупанта на Донеччині. Прощання з ним відбудеться сьогодні, 16 травня, у Воронежі.

Нагадаємо, захисники України знищили важкоатлета Владислава Єфімова.

Владислав Єфімов мав «розряд кандидат у майстри спорту» з важкої атлетики.

Також він був переможцем третього етапу Літньої Спартакіади учнів Росії з важкої атлетики (Сибірського федерального округу)  серед юнаків та дівчат до 16 років.

У 2015 році Єфімов був переможцем чемпіонату Кемеровської області з важкої атлетики. 

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють про деталі та дату ліквідації Єфімова. Прощання з ним відбудеться сьогодні, 12 травня, у місті Кемерово.

Як повідомлялося, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта – титулованого кікбоксера Віталія Чернея

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що окупанта було ліквідовано 9 травня.

Варто зазначити, що у січні цього року російські ресурси повідомляли про затримання Чернея російською поліцією.

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Теги: Донеччина окупанти війна бокс

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