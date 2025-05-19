Син Трампа в’їдливо пожартував з дружини Байдена через хворобу її чоловіка

Трамп-молодший запитав, як докторка Джилл Байден не змогла не помітити рак у чоловіка

Син Трампа звинуватив Байдена в приховуванні свого діагнозу під час перебування на посаді президента

Син президента США Дональд Трамп-молодший іронічно відреагував на новину про рак простати у колишнього очільника США Джо Байдена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Дональда Трампа-молодшого у соцмережах.

Трамп-молодший запитав, як дружина Байдена – докторка Джилл Байден – не змогла не помітити рак у чоловіка. Син глави США поширив також допис, що рак простати найлегше діагностується, а до рівня метастазів необхідно було чекати 5-7 років без лікування.

Трамп-молодший припустив, що Байден міг мати рак простати під час свого президентства і не повідомити суспільство про це. «Я хочу знати, як докторка Джилл Байден пропустила п’яту стадію метастатичного раку, чи це ще одне приховування?» – написав він.

Варто зазначити, що Джилл Байден має ступінь доктора педагогічних наук. Колишня перша леді активно використовує почесне звання «доктор», за що її критикували в медіа. Зокрема, газета Wall Street Journal опублікувала колонку письменника Джозефа Епштейна, який заявив, що це «має шахрайський та навіть комічний вигляд».

Нагадаємо, експрезиденту США Джо Байдену медики діагностували рак простати з метастазами в кістки.

«Минулого тижня президент Джо Байден пройшов обстеження після того, як у нього з’явилися симптоми при сечовипусканні. Було виявлено вузол у передміхуровій залозі. У п’ятницю у нього діагностували рак простати з оцінкою 9 балів за шкалою Глісона (група 5), з метастазами в кісткову тканину», – йдеться у повідомленні.

Попри серйозність діагнозу, лікарі зазначають, що рак є гормонозалежним, що відкриває можливості для ефективного лікування. Байден та його родина наразі консультуються з лікарями щодо найкращих варіантів терапії.

До слова, президент США Дональд Трамп побажав Байдену одужання. «Ми з Меланією засмучені нещодавнім медичним діагнозом Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші побажання Джилл і його сім'ї та бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання», – написав він.

Окрім цього колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс і державний секретар США Марко Рубіо підтримали Байдена після новини про тяжкий діагноз.