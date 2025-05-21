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Пішов з життя олімпійський чемпіон з боксу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Пішов з життя олімпійський чемпіон з боксу
На Олімпійських іграх 1960 року в Римі Бенвенуті виборов золоту медаль у ваговій категорії до 67 кг
фото: НОК Італії

Бенвенуті був справжньою зіркою аматорського боксу у 1950–1960-х роках

У вівторок, 20 травня, на 88-му році життя помер видатний італійський боксер та олімпійський чемпіон Ніно Бенвенуті. Як інформує «Главком», про це повідомив Національний олімпійський комітет Італії.

Бенвенуті став справжньою зіркою аматорського боксу у 1950–1960-х роках. Він двічі здобував титул чемпіона Європи (у 1957 та 1959 роках), а на Олімпійських іграх 1960 року в Римі виборов золоту медаль у ваговій категорії до 67 кг.

У січні 1961 року Ніно перейшов до професійного боксу. За перші п’ять років на профі-рингу він здобув вражаючу серію з 65 перемог поспіль.

У подальшій кар’єрі Бенвенуті став чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та авторитетного журналу The Ring. Загалом на його рахунку у професійному боксі 82 перемоги (35 з них – нокаутом), 7 поразок і 1 нічия.

Після завершення боксерської кар'єри Бенвенуті став власником ресторану, телеведучим, спортивним коментатором та міським радником у Трієсті.

У 1996 році був введений до Міжнародної зали боксерської слави. У 2006 році ніс олімпійський прапор на церемонії закриття зимових Олімпійських ігор у Турині.

Двічі (у 1969 та 1975 роках) Бенвенуті грав невеликі ролі в італійських художніх фільмах.

Як повідомлялося, пішов із життя колишній форвард збірної Латвії з футболу 48-річний Андрій Прохоренков

За даними латвійських ЗМІ, наприкінці 2024 року у Прохоренкова виявили злоякісну пухлину.

Прохоренков дебютував у збірній Латвії у 2002 році у матчі проти Польщі, і в наступні роки став регулярним гравцем основного складу. До 2007 року він провів за національну збірну 32 матчі та забив чотири голи.

Прохоренков брав участь у Євро-2004 у складі збірної Латвії з футболу. На тому турнірі він провів усі три матчі та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, кіберспортивний клуб Fnatic повідомив про смерть легендарного польського кіберспортсмена Мачея «Shushei» Ратушняка – переможця першого чемпіонату світу з League of Legends, який відбувся у червні 2011 року.

Ратушняку було 36 років.

Теги: бокс смерть

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