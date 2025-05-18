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Джо Байден бореться з тяжкою формою раку – офіс експрезидента США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Джо Байден бореться з тяжкою формою раку – офіс експрезидента США
Байдену 82 роки
фото: Офіс президента

У 46-го президента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку простати

Експрезиденту США Джо Байдена діагностували рак простати з метастазами в кістки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американські ЗМІ.

Західні ЗМІ пишуть це з посиланням на прессекретаря колишнього президента Байдена.

«Минулого тижня президент Джо Байден пройшов обстеження після того, як у нього з’явилися симптоми при сечовипусканні. Було виявлено вузол у передміхуровій залозі. У п’ятницю у нього діагностували рак простати з оцінкою 9 балів за шкалою Глісона (група 5), з метастазами в кісткову тканину», – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на серйозність діагнозу, лікарі зазначають, що рак є гормонозалежним, що відкриває можливості для ефективного лікування. Байден та його родина наразі консультуються з лікарями щодо найкращих варіантів терапії.

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Теги: США Джозеф Байден рак хвороба

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