Ексгравець НБА прокоментував свій дебют у боксі

29 травня Майкл Картер-Вільямс, якого НБА у 2014 році визнала «Новачком року», зустрінеться з Семом Хативом

Майкл Картер-Вільямс завершив баскетбольну кар'єру у 2023 році

Колишній гравець Національної баскетбольної асоціації (НБА) Майкл Картер-Вільямс поділився думкою про свій майбутній боксерський поєдинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TMZ.

29 травня Майкл Картер-Вільямс, якого НБА у 2014 році визнала «Новачком року», зустрінеться з Семом Хативом у рамках аматорського бою під час благодійного заходу Broad Street Brawl у Нью-Йорку.

«Подивимося, до чого приведе мене цей досвід, але я безперечно хочу битися. Знаю, мене спробують нокаутувати. Але я й сам готуюся до того ж», – заявив 33-річний ексбаскетболіст

Майкл завершив кар'єру у 2023 році.

У НБА він грав у складі таких клубів, як «Філадельфія Сіксерс», «Мілуокі Бакс», «Чикаго Буллз», «Шарлотт Хорнетс», «Х'юстон Рокетс» і «Орландо Меджік».

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.