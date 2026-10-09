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Титулований дзюдоїст розповів щемливу історію про свого дідуся, який лишився в Донецьку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Титулований дзюдоїст розповів щемливу історію про свого дідуся, який лишився в Донецьку
Яків Хаммо народився та виріс у Донецьку
фото: IJF

Яків Хаммо: Спогади про Донецьк для мене, це не тільки ностальгія за дитинством, а й дуже особисте відчуття розлуки з рідною людиною

Один із лідерів українського дзюдо Яків Хаммо в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про свого дідуся, який лишився в окупованому Донецьку.

«Я ассирієць за походженням. Мій дід ассирієць, і саме через нього та через родину я з дитинства знав про своє коріння, традиції та історію нашого народу. Для мене це важлива частина моєї ідентичності.

Я народився в Донецьку, і з цим місцем у мене пов’язано дуже багато особистого: дитинство, сім’я, друзі, перші кроки у спорті. Але зараз для мене особливо болісно те, що мій дід залишився там, і через війну я не можу нормально його побачити, обійняти, поговорити з ним так, як хотілося б. Тому сьогодні спогади про Донецьк для мене, це не тільки ностальгія за дитинством, а й дуже особисте відчуття розлуки з рідною людиною», – зазначив Яків Хаммо.

Яків Хаммо – один із найдосвідченіших спортсменів національної збірної України з дзюдо. Він двічі ставав призером чемпіонатів світу та виступав на двох Олімпійських іграх. 

До слова, бронзова призерка Олімпіади-2020, дворазова чемпіонка світу (2018, 2019 роки), триразова чемпіонка Європи (2017, 2019, 2024 роки українка Дар'я Білодід відновлює кар'єру

Найтитулованіша дзюдоїстка в історії жіночого українського дзюдо заявлена для участі у відкритому континентальному Кубку у США. Змагання пройдуть 31 жовтня – 1 листопада на арені Alachua County Sports and Events Center у місті Гейнсвілл, штат Флорида.

Востаннє 25-річна українка виходила на татамі під час Олімпіади-2024 у Парижі, де в 1/8 фіналу поступилася майбутній бронзовій призерці Ігор Харуці Фунакубі з Японії.

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Теги: Яків Хаммо дзюдо Донецьк Донеччина Донбас

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