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Україна провела найважливішу атаку року, а Путін про це навіть не підозрював – The Telegraph

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україна провела найважливішу атаку року, а Путін про це навіть не підозрював – The Telegraph
Наразі бої навколо Лимана тривають
фото з відкритих джерел

Поки диктатор публічно хвалився вигаданими успіхами своєї армії, Сили оборони витісняли її біля Лиману

Російське військове командування приховувало від Кремля реальний стан справ на фронті, через що диктатор Володимир Путін публічно хвалився вигаданими успіхами армії РФ. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Одним із показових епізодів стала українська операція в районі Лимана. Вона розпочалася ще 22 травня. Тоді російські військові оприлюднили відео, в якому стверджували, що щонайменше дві українські бронемашини були уражені безпілотниками, а атаку нібито «ліквідовано».

Утім, нагадують журналісти, в інтернеті з'явилися й українські кадри, які суперечили цим твердженням і демонстрували успішне просування Сил оборони. Однак їх швидко видалили. Надалі Україна навмисно не розкривала подробиць операції, незалежні аналітики також утримувалася від публікації даних, щоб не допомагати противнику. Але вже на сьогодні результати цієї контрнаступальної операції стають очевидними, зазначили у виданні.

Ідеться про те, що українські сили, ймовірно, відрізали окупований «виступ» над містом Лиман і потенційно відбили до 77 квадратних миль (близько 199 кв. км) території.

«Я думаю, що це найважливіша атака року», – сказав співзасновник Гельсінської групи моніторингу війни Black Bird Group Еміль Кастехельмі.

За його словами, це може не змінити «велику картину», але атака, ймовірно, затримає спроби Москви прорватися до міст «фортечного поясу», які є основою української оборони на Донбасі.

Як пише автор, офіційно українська армія не визнавала проведення цієї атаки. Те, що світ взагалі дізнався про неї, значною мірою стало заслугою французького OSINT-аналітика Клемана Молена, який опублікував зібрані докази аж тоді, коли стало зрозуміло, що це вже не загрожує успіху операції.

Заяви Путіна і реальність

Як зауважили журналісти, 1 вересня у Бішкеку Путін не подав жодних ознак того, що знає про український контрнаступ у напрямку Лимана. Коли його запитали про перебіг війни, він відповів, що щойно розмовляв із начальником Генштабу Валерієм Герасимовим, тому, мовляв, має «досить об'єктивне» уявлення про ситуацію на фронті.

Диктатор тоді сказав, що російські війська протягом останнього місяця нібито захопили 14 населених пунктів, «зокрема… станом на вчора – місто Святогірськ».

«Якби Путін мав рацію щодо його захоплення, це стало б важливим плацдармом для реалізації його мети – захопити весь Донбас. Зі Святогірська російські війська могли б обстрілювати важливий маршрут постачання до Слов'янська – міста, яке позначає північний край «фортечного поясу». Вони також могли б повернутися назад, щоб завершити оточення Лимана, який Україна відчайдушно утримує після розгрому російських військ під час контрнаступу в Харківській області у 2022 році», – пояснили у виданні.

Але, як зазначається, Путіна серйозно дезінформували.

«Ми справді вважали це досить кумедним», – сказав OSINT-аналітик Філ Ковін.

Ні Україна, ні РФ, ні OSINTери не публікували нічого про операцію

Він пояснив, що на момент виступу Путіна оперативні оцінки багатьох OSINTерів показували, що Україна впевнено контролює Святогірськ, а її сили просуваються у протилежному напрямку.

«Зазвичай ви бачили б більше кадрів із безпілотників, більше відео. Але... росіяни також не публікували кадри власних атак, оскільки не хотіли показувати просування українців», – сказав Ковін.

Також не публікували жодної інформації про контрнаступ і самі OSINT-аналітики, як вони зазвичай могли б це робити.

«Нас не просила українська армія утримуватися від публікацій», – сказав Ковін, пояснивши, що «інформації було небагато», і вони діяли на власний розсуд.

Деякі воєнні блогери, пов'язані із Кремлем, зокрема впливовий Telegram-канал Rybar, помітили українське просування. Проте продовжували публікувати застарілі карти, на яких стверджувалося, що російський контроль над цією територією поширюється значно далі, ніж це було насправді.

«Звичайно, російські підрозділи та командири підрозділів розуміють, що українці просуваються, оскільки їм доводиться віддавати накази про завдання ударів. Але в якийсь момент реальність на землі трансформується, коли інформація піднімається вгору по ієрархії, і вище командування дедалі більше відривається від реальності на місцях», – сказав Кастехельмі.

Викриття брехні

Через кілька днів після виступу Путіна його брехню було жорстоко викрито. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький опублікував відео, на якому він прогулюється вулицями Святогірська.

Місто не просто перебувало під контролем України. Воно розташовувалося за кілька миль від лінії фронту й було відносно безпечним.

Як зауважили журналісти, це відео спричинило тривалий вибух обурення серед російських воєнних блогерів. Rybar написав, що «систематична брехня у доповідях вищому керівництву» сприяла катастрофі.

За твердженням каналу, неправдиві доповіді призвели до того, що Москва уникала бомбардування деяких позицій, на яких просувалися українські війська, оскільки за документами вони нібито мали безпечно перебувати під російським контролем.

Розголос допоміг би ворогу

За словами Кастегельмі, своїм рішенням самоцензуруватися OSINT-акаунти могли вплинути на перебіг бойових дій. Кількість авторитетних геолокаторів, які можуть впливати на «інформаційний простір» завдяки тому, що саме вони вирішують публікувати, протягом війни скоротилася.

«Схоже, це правда, що російське вище командування може реагувати на певні ситуації, коли вони набувають розголосу. Тож є причина мовчати», – сказав він.

Звичайно, перебіг бою визначає набагато більше чинників, ніж публікації в соціальних мережах. Але, як зауважив автор, в четвер один із військовослужбовців 3-го армійського корпусу, командир 1-го штурмового батальйону Володимир Фокін дорікнув тим, хто повідомив про контрнаступ.

«Щастя любить тишу! Десятки тисяч людей… докладають усіх зусиль, щоб така кількість інформації не потрапляла в поле уваги соціальних мереж і медіа. Знаєте, чому я так злюся? Тому що після масових публікацій… протягом двох-трьох днів активність ворожих БпЛА зростає, активність артилерії зростає і… через ваш хайп і соціальні мережі ми починаємо втрачати наших воїнів», – написав він.

Наразі бої навколо Лимана тривають, наголосили у виданні. За повідомленнями, Україна зачищає «котел» з оточеними російськими військовими після перерізання виступу.

«Тепер уже надто пізно мовчати, але бурхлива реакція Фокіна змушує замислитися: наступного разу чи дізнається світ про щось раніше, ніж цього захоче Україна?», – риторично запитує автор.

Нагадаємо, українські військові продовжили контратаки на Лиманському напрямку та змусили російські підрозділи залишити окремі передові позиції. Про погіршення ситуації для армії РФ почали відкрито повідомляти навіть російські військові блогери.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни підрахували, що за темпів просування, зафіксованих у серпні 2026 року, російській армії знадобилися б роки для захоплення решти Донецької області. Водночас ISW наголосив, що такий розрахунок не є прогнозом і аналітики не стверджують, що Росія взагалі здатна повністю окупувати регіон.

 

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Теги: Донбас армія путін українці військові Андрій Білецький Лиман контрнаступ росіяни

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