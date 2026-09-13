На фронті стався важливий перелом уперше з часів Курської операції – ISW

Контрнаступи ЗСУ зірвали спроби росіян оточити ключові міста Донецької області

Сили оборони України вперше з часів Курської операції перехопили ініціативу на фронті одночасно на стратегічному та оперативному рівнях. Одним із ключових результатів стало знищення російського виступу на північ від Лиману, який створював загрозу для української оборони на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналіз Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що від кінця 2025 року та протягом 2026-го українські війська успішно протидіяли російській ініціативі. Від березня Сили оборони фактично звели до нуля чистий територіальний приріст російських військ та провели успішні контрнаступальні операції на Куп'янському, Олександрівському та Лиманському напрямках.

Ці операції, за оцінкою ISW, зірвали спроби російських військ просунутися в Дніпропетровську область, дозволили Україні повернути втрачені позиції в Куп'янську та його околицях, а також ліквідувати значний російський виступ поблизу Лиману.

Особливу увагу аналітики звернули на успіхи Сил оборони на Лиманському напрямку. Українська операція протягом останніх місяців зірвала плани російського командування щодо оточення ключових міст Донеччини одночасно з двох напрямків – від Лиману та Добропілля.

Тепер російському командуванню, ймовірно, доведеться переглянути плани бойових дій на північному та південному флангах так званого «фортечного поясу». Особливо це стане актуальним, якщо Сили оборони зможуть повністю відтіснити російські війська до річки Жеребець та сформувати там стійку оборонну лінію.

В ISW припускають, що Росія може перекинути вцілілі підрозділи з Лиманського напрямку на інші ділянки фронту. Водночас наразі незрозуміло, чи вирішить російське командування передислокувати сили, які діють у районі Добропілля.

Іншим сценарієм може стати посилення російських спроб захопити Лиман та повернення до плану оточення ключових міст Донецької області з півночі. Однак аналітики наголошують, що російські війська не можуть захопити Лиман з осені 2022 року, а після останньої поразки на цьому напрямку їхня здатність найближчим часом проводити успішні масштабні піхотні або механізовані атаки залишається обмеженою.

На тлі успіхів українських військ російські командувачі, як зазначає ISW, нібито тиснуть на російського диктатора Володимира Путіна, вимагаючи провести масштабну мобілізацію для утримання ініціативи на фронті.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін від початку повномасштабного вторгнення вже 15 разів встановлював строки для повного захоплення Донецької області, однак російська армія не виконала жодного з них. Черговим дедлайном Кремля стало 31 грудня 2026 року.