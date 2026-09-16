ЗСУ просунулися на Донбасі та відкинули окупантів біля Куп’янська – ISW

Українські військові контратакують одразу на кількох ділянках фронту, тоді як ворожі сили не змогли просунутися в районі Куп’янська та Лимана

Українські військові здійснили тактичні просування на Донбасі та контратакували російські сили біля Куп’янська. Російська армія при цьому не мала підтверджених просувань на низці ключових напрямків. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 15 вересня, пише «Главком».

На Куп’янському напрямку російські війська продовжували наступальні дії, але не змогли просунутися. Українські сили, навпаки, провели контратаки проти російських виступів на північ і південний схід від міста.

За даними ISW, ситуація для російських військ безпосередньо біля Куп’янська погіршується. Українські військові повідомляють, що росіяни втрачають позиції на правому березі Осколу ближче до міста. Водночас РФ намагається звузити український плацдарм на південний схід від Куп’янська.

Український військовий, слова якого наводить ISW, зазначив, що у вересні росіяни активізувалися на цьому напрямку після отримання підкріплення. Водночас за останні пів року російські сили не здійснили тут значного просування, тоді як українські підрозділи мали окремі тактичні успіхи.

Окремо українські військові проводять контрнаступальну операцію на північний захід від Лимана. Командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький повідомив, що в межах операції «Вівальді» українські сили звільнили або зачистили 85 кв. км території.

За його словами, українські військові взяли під контроль Середнє та вибили російських військових із Новоселівки, Ярової, Олександрівки й околиць Коров'ячого Яру. ISW зазначає, що українські сили, ймовірно, просунулися ще далі, ніж було офіційно оголошено.

У районі Лимана російські війська 14–15 вересня продовжували наступальні дії, однак нових просувань не мали. За оцінкою ISW, українська операція вже ускладнила російський план широкого оточення укріпленої лінії української оборони на Донбасі.

На південному заході від Добропілля українські сили також нещодавно просунулися в районі Біліцького. ISW зазначає, що геолоковані кадри підтверджують українську присутність там, попри заяви російських джерел про власне просування.

Водночас російські війська продовжують наступальні дії біля Костянтинівки, Слов’янська та інших ділянок Донбасу, однак за останню добу ISW не зафіксував там підтверджених просувань РФ.

Варто нагадати, що Сили оборони України почали наступальну операцію на півночі Донецької області, яка отримала назву «Вівальді». Українські військові заявляють про зачистку значної території від російських сил та звільнення населеного пункту Середнє.