Зірка українського спорту Дар'я Білодід відновлює професійну кар'єру

Востаннє 25-річна Білодід виходила на татамі під час Олімпіади-2024 у Парижі

Бронзова призерка Олімпіади-2020, дворазова чемпіонка світу (2018, 2019 роки), триразова чемпіонка Європи (2017, 2019, 2024 роки українка Дар'я Білодід відновлює кар'єру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дзюдо України».

Найтитулованіша дзюдоїстка в історії жіночого українського дзюдо заявлена для участі у відкритому континентальному Кубку у США. Змагання пройдуть 31 жовтня – 1 листопада на арені Alachua County Sports and Events Center у місті Гейнсвілл, штат Флорида.

Востаннє 25-річна українка виходила на татамі під час Олімпіади-2024 у Парижі, де в 1/8 фіналу поступилася майбутній бронзовій призерці Ігор Харуці Фунакубі з Японії.

На даний момент свою участь у змаганнях у Флориді підтвердили 143 представники із 26 країн світу. У ваговій категорії до 57 кг, в якій планує виступати Дар'я, заявлено 15 спортсменок. Найбільш рейтингова дзюдоїстка у цій ваговій категорії – 60-й номер світового рейтингу Ана Роза з Домініканської Республіки.

Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.