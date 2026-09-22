Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зірка українського спорту Дар'я Білодід відновлює професійну кар'єру

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Зірка українського спорту Дар'я Білодід відновлює професійну кар'єру
Білодід – найтитулованіша дзюдоїстка в історії жіночого українського дзюдо
фото: НОК України

Востаннє 25-річна Білодід виходила на татамі під час Олімпіади-2024 у Парижі

Бронзова призерка Олімпіади-2020, дворазова чемпіонка світу (2018, 2019 роки), триразова чемпіонка Європи (2017, 2019, 2024 роки українка Дар'я Білодід відновлює кар'єру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дзюдо України».

Найтитулованіша дзюдоїстка в історії жіночого українського дзюдо заявлена для участі у відкритому континентальному Кубку у США. Змагання пройдуть 31 жовтня – 1 листопада на арені Alachua County Sports and Events Center у місті Гейнсвілл, штат Флорида.

Востаннє 25-річна українка виходила на татамі під час Олімпіади-2024 у Парижі, де в 1/8 фіналу поступилася майбутній бронзовій призерці Ігор Харуці Фунакубі з Японії.

На даний момент свою участь у змаганнях у Флориді підтвердили 143 представники із 26 країн світу. У ваговій категорії до 57 кг, в якій планує виступати Дар'я, заявлено 15 спортсменок. Найбільш рейтингова дзюдоїстка у цій ваговій категорії – 60-й номер світового рейтингу Ана Роза з Домініканської Республіки.

Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

Читайте також:

Теги: Дарина Білодід дзюдо спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Іванов віддав дзюдо близько десяти років
На війні з Росією загинув дзюдоїст Олександр Іванов
15 вересня, 19:57
Лесюк здобув четверту медаль Grand Slam
Український дзюдоїст Артем Лесюк здобув бронзу на етапі Grand Slam
11 вересня, 21:09
У фіналі вагової категорії до 100 кг 19-річний Юданов (другий ліворуч) переміг росіянина Досяка
Дзюдоїст Юданов, який відмовився виступати за Україну, здобув золото Чемпіонату Європи U21
6 вересня, 08:18
Данило Кравченко приніс Україні першу золоту медаль на Чемпіонаті Європи U-21 з дзюдо
Український дзюдоїст Кравченко завоював золото Чемпіонату Європи U-21 – у півфіналі та фіналі він здолав росіян
5 вересня, 19:50
Мельникова і Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Путіна та його війни проти України
Росія везе на Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики двох путіністок: деталі скандалу
19 вересня, 13:44
47-річний Фарчник з вересня 2022 року входив до складу виконкому IBU
Словенець Тім Фарчник став новим очільником Міжнародного союзу біатлоністів
19 вересня, 11:50
ГВР об’єднав сотні спортсменів та ветеранів
ГВР об’єднав сотні спортсменів та ветеранів
10 вересня, 17:48
Ірина Верещук продемонструвала свою фізичну підготовку
Верещук поділилася спортивним досягненням: відео зі спортзалу
7 вересня, 11:36
Даниїл Донченко переміг утретє у 2026 році
Український боєць UFC продовжив безпрограшну серію впевненою перемогою у Парижі
6 вересня, 01:26

Новини

Визначився розклад матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027
Визначився розклад матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027
Екстренер «Динамо» очолить одну з команд у пропагандистській грі у Москві
Екстренер «Динамо» очолить одну з команд у пропагандистській грі у Москві
Мессі показав особливу футболку на прощальний матч у збірній Аргентини
Мессі показав особливу футболку на прощальний матч у збірній Аргентини
Зірка українського спорту Дар'я Білодід відновлює професійну кар'єру
Зірка українського спорту Дар'я Білодід відновлює професійну кар'єру
Збірна Угорщини втратила двох футболістів перед матчем проти України
Збірна Угорщини втратила двох футболістів перед матчем проти України
Чемпіон UFC Шон Сткріленд потрапив у ДТП (відео)
Чемпіон UFC Шон Сткріленд потрапив у ДТП (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
201K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Сьогодні, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua