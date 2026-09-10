Зірковий баскетболіст НБА судитиметься з колишньою-моделлю: деталі скандалу

Тайлер Герро і Катя Генрі не можуть мирно вирішити долю своїх дітей

Зірка «Мілвокі Бакс» Тайлер Герро опинився у юридичному конфлікті зі своєю колишньою дівчиною, моделлю Катею Генрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TMZ.

Боротьба за дітей

Пара, яка була разом майже сім років і виховує двох дітей, нещодавно розійшлася, а тепер сперечається щодо опіки над ними. 26-річний Герро та 32-річна Генрі мають доньку Зю, яка народилася у 2021 році, та сина Гарлема, який з'явився на світ у 2023-му. За інформацією TMZ, баскетболіст звернувся до суду з проханням визначити графік спільного виховання дітей та встановити розмір аліментів. Герро стверджує, що виплачує кошти на утримання дітей ще від народження доньки.

Але через кілька днів він відкликав свій позов. Після цього до суду звернулася Генрі. Модель вимагає надати їй основну опіку над дітьми, наголошуючи, що саме вона є їхньою головною опікункою. При цьому Генрі не виступає проти спілкування дітей із батьком. Водночас у судових документах вона заявила, що через певну поведінку в минулому Герро необхідно встановити тимчасові та постійні обмеження, які гарантуватимуть безпеку та добробут дітей. Подробиці звинувачень модель навмисно не розкрила.

Важкі стосунки пари

Це не перший конфлікт між колишніми. У 2022 році Генрі у видаленій згодом публікації в соцмережах, як повідомлялося, звинуватила Герро у зраді. За даними TMZ, проблеми у стосунках почалися задовго до нинішньої судової суперечки. Герро та Генрі перестали жити разом понад рік тому. У лютому 2025 року модель разом із дітьми виїхала з восьмикімнатного будинку баскетболіста в Маямі.

Особисте життя Герро опинилося під додатковою увагою після його гучного обміну. Перші сім сезонів у НБА він провів у «Маямі Гіт», а на початку 2026 року перейшов до «Мілвокі Бакс». У сезоні 2026/27 його базова зарплата становитиме близько $33 млн.

Нагадаємо, що мати дітей Дончича зробила неочікуваний крок у судовій справі щодо опіки над доньками.