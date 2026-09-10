Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зірковий баскетболіст НБА судитиметься з колишньою-моделлю: деталі скандалу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Зірковий баскетболіст НБА судитиметься з колишньою-моделлю: деталі скандалу
Пара має разом двох дітей
фото: соціальні мережі Каті Генрі

Тайлер Герро і Катя Генрі не можуть мирно вирішити долю своїх дітей

Зірка «Мілвокі Бакс» Тайлер Герро опинився у юридичному конфлікті зі своєю колишньою дівчиною, моделлю Катею Генрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TMZ.

Боротьба за дітей

Пара, яка була разом майже сім років і виховує двох дітей, нещодавно розійшлася, а тепер сперечається щодо опіки над ними. 26-річний Герро та 32-річна Генрі мають доньку Зю, яка народилася у 2021 році, та сина Гарлема, який з'явився на світ у 2023-му. За інформацією TMZ, баскетболіст звернувся до суду з проханням визначити графік спільного виховання дітей та встановити розмір аліментів. Герро стверджує, що виплачує кошти на утримання дітей ще від народження доньки.

Але через кілька днів він відкликав свій позов. Після цього до суду звернулася Генрі. Модель вимагає надати їй основну опіку над дітьми, наголошуючи, що саме вона є їхньою головною опікункою. При цьому Генрі не виступає проти спілкування дітей із батьком. Водночас у судових документах вона заявила, що через певну поведінку в минулому Герро необхідно встановити тимчасові та постійні обмеження, які гарантуватимуть безпеку та добробут дітей. Подробиці звинувачень модель навмисно не розкрила.

Важкі стосунки пари

Це не перший конфлікт між колишніми. У 2022 році Генрі у видаленій згодом публікації в соцмережах, як повідомлялося, звинуватила Герро у зраді. За даними TMZ, проблеми у стосунках почалися задовго до нинішньої судової суперечки. Герро та Генрі перестали жити разом понад рік тому. У лютому 2025 року модель разом із дітьми виїхала з восьмикімнатного будинку баскетболіста в Маямі.

Особисте життя Герро опинилося під додатковою увагою після його гучного обміну. Перші сім сезонів у НБА він провів у «Маямі Гіт», а на початку 2026 року перейшов до «Мілвокі Бакс». У сезоні 2026/27 його базова зарплата становитиме близько $33 млн.

Нагадаємо, що мати дітей Дончича зробила неочікуваний крок у судовій справі щодо опіки над доньками

Теги: баскетбол Донбас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про «друге знайдення» мощей Дмитра Донського російська церква оголосила у серпні
РПЦ повезла на фронт мощі Дмитра Донського
9 вересня, 02:10
Єгор Сушкін (праворуч) опинився у Харкові
«Харківські Соколи» переманили найрезультативнішого баскетболіста Суперліги
7 вересня, 18:00
Презентація проєкту «Молодь обирає Україну»
Освіта, робота, самореалізація – допомога для молоді з окупованих територій: деталі проєкту
5 вересня, 17:39
Коваль: Мій батько служить в українській армії та надзвичайно пишається тим, що захищає свою країну
Коваль прокоментувала свій відхід з клубу у США, в якому з'явилася російська баскетболістка
3 вересня, 13:35
Артем Ковальов знову викликається до національної збірної після відсутності у матчах відбору до Євробаскета-2025
Баскетболіст Артем Ковальов: «Мабуть, я якось не подобався Степановському, раз він мене не викликав до збірної» Реклама
30 серпня, 22:27
Денис Лукашов (ліворуч) пропустить прийдешній матч
Баскетбольна збірна України втратила капітана на матч проти Чорногорії
30 серпня, 18:58
Максим Шульга доклався до перемоги
Україна розібралася зі збірною Греції у кваліфікації до Чемпіонату світу з баскетболу Реклама
28 серпня, 21:15
Україна спробує вибороти перші в історії перемоги проти Греції та Чорногорії
Відбір на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу: все, що треба знати про суперників України Реклама
27 серпня, 10:54
Україна – «Аризона Вайлдкетс» 85:107 (24:33, 20:28, 24:19, 18:27)
Збірна України з баскетболу поступилася «Аризоні Вайлдкетс» у товариській грі
20 серпня, 22:36

Новини

Жорстоке пограбування Доннарумми та його вагітної дівчини: стали відомі деталі злочину
Жорстоке пограбування Доннарумми та його вагітної дівчини: стали відомі деталі злочину
Перший бал «Шахтаря», розгроми від «Манчестер Юнайтед» та «Баварії». Яким було завершення першого туру Ліги чемпіонів
Перший бал «Шахтаря», розгроми від «Манчестер Юнайтед» та «Баварії». Яким було завершення першого туру Ліги чемпіонів
«Баварія» розгромила «Буде/Глімт» у заключному матчі першого тижня Ліги чемпіонів
«Баварія» розгромила «Буде/Глімт» у заключному матчі першого тижня Ліги чемпіонів
Головний тренер «Барселони» назвав свого фаворита на «Золотий м'яч»
Головний тренер «Барселони» назвав свого фаворита на «Золотий м'яч»
«Шахтар» оформив бойову нічию з ПСВ на старті Ліги чемпіонів
«Шахтар» оформив бойову нічию з ПСВ на старті Ліги чемпіонів
«Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ
«Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua