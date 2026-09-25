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На Донеччині розширено зону примусової евакуації: названо громади

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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На Донеччині розширено зону примусової евакуації: названо громади
Евакуацію дітей проводитимуть у супроводі батьків, законних представників або осіб, які їх замінюють
фото6 поліція Донеччини

Рішення стосується родин із дітьми, які залишаються на територіях під постійною загрозою російських обстрілів

На Донеччині розширили перелік територій, з яких проводитимуть обов’язкову евакуацію родин із дітьми у примусовий спосіб. Відповідне рішення погодили під час засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення Донецької обласної військової адміністрації.

Примусова евакуація стосуватиметься окремих населених пунктів Святогірської громади, територій Слов’янська та селища Суханівка Слов’янської громади. Зокрема, зі Святогірської громади дітей разом із родинами мають вивезти із сіл Адамівка, Глибока Макатиха, Микільське та Хрестище.

У Слов’янську рішення поширюється на окремі вулиці, провулки та в’їзди. Окремо до зони евакуації включили частину Суханівки – зокрема вулиці Героїв Неба, Горова, Зарічна, Лугова та Торецька, а також провулок Луговий.

Евакуацію дітей проводитимуть у супроводі батьків, законних представників або осіб, які їх замінюють. До заходів залучені місцеві військові адміністрації, Національна поліція, рятувальники та служби у справах дітей.

Влада зазначає, що рішення ухвалили через постійну загрозу російських обстрілів. Евакуаційні групи супроводжуватимуть родини від моменту виїзду до прибуття у приймальні пункти та подальшого розселення у безпечніших регіонах України.

За даними Донецької ОВА, після розширення зони до переліку територій примусової евакуації додалася також Новодонецька громада, звідки необхідно вивезти 51 дитину. Загалом на середину вересня у восьми населених пунктах, де вже тривала примусова евакуація родин із дітьми, залишалися 387 дітей.

Варто зазначити, що українська журналістка Наталія Пахайчук розповіла про інцидент під час поїздки потягом «Інтерсіті» сполученням Луцьк – Київ. Під час зупинки у Рівному пасажирів закликали евакуюватися з платформи через повітряну загрозу, однак після відбою поїзд вирушив без журналістки, яка поверталася з укриття.

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Теги: війна Донеччина евакуація

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