Атака на Україну, заяви Зеленського після зустрічі з Трампом: головне за ніч 23 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 23 вересня 2026 року

Росія вдарила по Запоріжжю, Харкову, Ізюму, через російські атаки є постраждалі, безпілотники атакували окуповані Донецьк та Луганщину, Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом в Нью-Йорку на полях Генасамблеї НАТО зробив заяви про війну в Україні.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 23 вересня.

Удар по Запоріжжю

Наслідки удару по ТЦ у Запоріжжі фото: Запорізька ОВА

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія вдарила по Запоріжжю. Про це повідомили виконувач обовʼязків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін та співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

«Ворог атакував Запоріжжя. Удар завдано по торговельному центру. Внаслідок влучання виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав Федоров.

Семікін додав, що удар прийшовся по торгівельному центру в Південному мікрорайоні. У мережі пишуть про влучання у ТЦ «Амстор».

Атака на Харківщину

Харків

Харків потрапив під атаку БпЛА фото з відкритих джерел

У ніч на 23 вересня російські війська завдали удару по Київському району Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За інформацією Терехова, по Харкову вдарили два ворожі безпілотники, внаслідок чого загорілися два автомобілі, а в сусідніх багатоповерхових будинках вибило шибки.

Ізюм

Пошкодження в Ізюмі фото: Ізюмська МВА

У ніч на 23 вересня терористичні війська РФ обстріляли місто Ізюм керованими авіабомбами. Є постраждалі. Про це повідомила Ізюмська МВА.

Перший удар відбувся 22 вересня з 21:30 до 21:50 – попередньо, ворог випустив 8 КАБів, влучивши в районах Верхнього селища та ІОМЗ. Внаслідок атаки пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, виникли пожежі, а також зникло електропостачання.

Вибухи у Донецьку та на Луганщині

Пожежа на окупованій Луганщині після атаки БпЛА фото: соціальні мережі

У ніч на 23 вересня безпілотники атакували окуповані Донецьк та Луганщину.

На окупованій Луганщині пролунали вибухи внаслідок атаки БпЛА. Ймовірно, під ударом знаходилася Станиця Луганська – виникла масштабна пожежа.

Зустріч Зеленського та Трампа

Зеленський обговорив із Трампом залучення Китаю до переговорів з РФ фото: Офіс президента

Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом в Нью-Йорку на полях Генасамблеї НАТО. Разом із президентом у складі української делегації були керівник Офісу президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, глава МЗС Андрій Сибіга та інші посадовці. «Главком» зібрав основні заяви українського президента:

Україна запропонувала взаємно утриматися від атак на інфраструктуру – якщо РФ не завдаватиме ударів по об'єктах водо- та енергопостачання, Україна не битиме по російських НПЗ. США пообіцяли передати цю пропозицію Росії.

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